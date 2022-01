El 2019 es va estrenar 'Joker', cinta dirigida per Todd Phillips, i des d'aleshores els rumors sobre una possible seqüela del film, que va valer el premi Oscar a millor actor protagonista a Joaquin Phoenix, han sigut constants. Ara les últimes informacions assenyalen que la seqüela es començarà a rodar l'any que ve de nou amb Phoenix com a protagonista. Segons informa 'Heroic Hollywood', que cita fonts pròximes a la producció, Warner Bros ha rebut oficialment el primer esborrany del guió i la pel·lícula, de nou amb Todd Phillips al capdavant, començarà a rodar-se en algun moment del 2023. De moment es desconeixen els detalls de la trama. «Ignorat i maltractat per la societat de Gotham, Arthur Fleck, un còmic amb problemes mentals, desencadenarà una espiral de caos i crims sagnants. Un camí que el posarà cara a cara amb el seu àlter ego: 'Joker'», diu la sinopsi del llargmetratge, escrit per Phillips i Scott Silver.

Des que es va estrenar la cinta, el personatge del Joker ha fet algunes petites aparicions a la pantalla gran. La versió de Jared Leto va aparèixer a 'La Lliga de la Justícia' de Zack Snyder, llançada el 2021. Es diu que 'el príncep pallasso del crim' farà un 'cameo' a 'The Batman', encapçalada per Robert Pattinson. Si fos així, no se sap encara qui interpretarà l'icònic malvat. Phillips està treballant en un 'biopic' sobre Hulk Hogan que comptarà amb Chris Hemsworth com a protagonista. Per la seva banda, Phoenix està en plena promoció de 'C'mon C'mon. Siempre adelante', que encara no té data d'estrena a Espanya. L'intèrpret també participarà a 'Disappointment Blvd.' d'Ari Aster i es ficarà a la pell de Napoleó Bonaparte en un 'biopic' dirigit per Ridley Scott.