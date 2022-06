És una de les opcions que més ens agrada en l'esmorzar: torrades amb melmelada. Un toc melós per a la llesca de pa al qual li podem afegir formatge i una peça de fruita per començar el matí amb la màxima energia. Hi ha una gran varietat de receptes per fer melmelades amb tota mena de fruites, però ens centrarem en les taronges. La fruita ha d'estar madura i en bones condicions, ben rentada, pelada i esqueixada. Com a norma general, les fruites més àcides, com és aquest cas, necessiten afegir el seu pes en sucre, mentre que les més dolces necessiten menys quantitat, per equilibrar els sabors i que ens quedi una melmelada deliciosa. La fruita no ha de coure's en excés perquè podria perdre el sabor i fins i tot deixar un regust de cremat. En cas que tinguem la sort de tenir fruites de temporada a casa podem elaborar una àmplia varietat de melmelades; evitarem així tirar la fruita, ja que es recull tota junta i podrem conservar-la durant un temps més o menys prolongat, a més de ser un fantàstic regal per amics i veïns.

Ingredients per a 4 pots de melmelada 1 kg de taronges

600 g de sucre

Suc d'una llimona Elaboració per a una melmelada de taronges Rentar i pelar les taronges. Treure tota la part blanca, trossejar la polpa i treure les llavors.

Tallar la pell en tires fines i agregar-les a la resta.

Cuinar la polpa i la pell durant 40 minuts en una olla a foc lent i anar removent perquè no s'enganxi.

Afegir el sucre i el suc de llimona. Deixar cuinant 10 minuts més. Reservar i refredar.

Una vegada freda ja està llesta per menjar.

Guardar en pots i en un lloc sec, fresc i allunyat de la llum.