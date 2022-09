És evident que fa temps que els preus se'ns estan entravessant. I més encara amb l'inici de la tardor, que aguaita des de la cantonada, i la inflació amenaça de posar-ho tot més difícil. És temps de receptes bones i no massa costoses, per això hem dissenyat un menú per gaudir en temps agitats. Mans a l'obra!

1. Caneló de carbassó amb quinoa amanida Està clar que tot ha pujat de preu, verdures incloses. El carbassó és potser una de les que millor s'hi resisteixen. A més de cremes, es pot cuinar en receptes en les quals és el protagonista principal del plat. Com a mostra, aquesta recepta de Miquel Antoja, xef i assessor gastronòmic, elaborada per a Scoolinary, l'escola 'online' amb més de 350 hores de vídeo per seguir les receptes pas a pas. Ingredients (per persona) Per a la quinoa 200 g de quinoa blanca i negra (també es pot utilitzar arròs per reduir-ne encara més el cost)

60 g de carbassó

80 g de pastanaga

30 g de granada

20 g d'oli d'oliva

15 g de pipes de carbassa torrades

5 g de mostassa en gra

3 g de mostassa fines herbes

Mitja culleradeta de sal

Maionesa lleugera A més 100 g de carbassó

Escames de sal

Oli

Brots per decorar Elaboració Renteu bé i bulliu la quinoa en abundant aigua amb sal durant 10 minuts. Coleu-la i refredeu-la ràpidament en un recipient ampli.

Talleu el carbassó en daus de mig centímetre per mig centímetre aproximadament.

Ratlleu la pastanaga utilitzant la part gruixuda del ratllador.

Escampeu les pipes de carbassa en una safata plana per al forn amb una mica d'oli d'oliva i sal. Enforneu-les a 160 graus durant 5 minuts. Deixeu-les refredar.

Afegiu tots els ingredients a la quinoa freda i barregeu-ho bé.

Perquè agafi consistència, afegiu-hi una mica de maionesa lleugera al gust. Reserveu.

Talleu el carbassó en làmines fines amb una mandolina.

Estireu sobre una safata, en vertical, quatre làmines consecutivament interposades una sobre la meitat de l'altra.

Col·loqueu la quinoa com a farcit amb l'ajuda d'una mànega pastissera per crear un caneló.

Tanqueu amb compte les làmines de carbassó.

Doneu-los brillantor amb una mica d'oli. Afegiu els brots i esquitxeu els canelons amb escames de sal. 2. Moniato a la brasa amb salsa de xocolata i curri La patata és un valor segur quan es tracta de buscar plats que no irritin la butxaca. En aquesta recepta de José Miguel Valdivieso al capdavant d'aquest restaurant de confiança que és el madrileny Uskar tirem la casa per la finestra (és un dir) utilitzant moniato. I barrejant-lo amb xocolata i curri! Bravo per les combinacions arriscades que surten bé. Ingredients (per a 4 persones) 4 moniatos Per a la salsa: 50 g de mantega

1 estrella d'anís

2 boletes de cardamom

Mitja branca de canyella

Pebre negre en boletes

6 unces de xocolata negra

Mig litre de caldo de verdures

Pasta de curri vermell al gust

Una mica de 'roux' (salsa a partir de farina i mantega per texturitzar) Per al confitat: Mig litre de vinagre

2 estrelles d'anís

4 boletes de cardamom

2 alls

2 fulles de llorer

100 g de sal

100 g de sucre

2 cebes morades

1 bulb de fonoll Per decorar: Ametlla torrada

Oli d'oliva verge extra

Sèsam

Brots

Sal Maldon Elaboració Fiqueu els moniatos al forn uns 40 minuts a 160 graus. Comproveu que estan fets per dins. Si no ho estan, deixeu-los durant més temps fins que estiguin cuits.

Peleu-los en calent per treure'n més fàcilment la pell. Reserveu-los.

Per a la salsa, sofregiu la mantega amb les estrelles d'anís, el cardamom, la canyella i les boles de pebre. Afegiu-hi el caldo de verdures i incorporeu-hi la pasta de curri vermell. Deixeu-ho coure uns 10 minuts, incorporeu-hi la xocolata i baixeu el foc al mínim. Deixeu-ho uns cinc minuts més, coleu-ho i poseu-ho de nou al foc per texturitzar afegint-hi el 'roux'. Assaoneu la salsa si és necessari.

Per als adobats, talleu les cebes morades i el fonoll a la juliana i introduïu-les en vinagre, sucre i sal. Poseu-hi també les estrelles d'anís, el cardamom, un all i una fulla de llorer. Deixeu-ho reposar durant 24 hores.

Disposeu la salsa en un plat fondo. A continuació, col·loqueu els moniatos, el confitat i decoreu-ho amb ametlla torrada, oli d'oliva verge extra, brots i un toc de sal Maldon. 3. Cansalada viada de porc amb fermentat d'all negre Davant la pujada dels preus, pocs talls de carn aguanten el tipus. I entre els que aguanten hi ha la cansalada viada de porc, que en els últims temps ha passat de recurs per a bocates de fira o tapes sense pretensions fins a una matèria primera que, tractada amb les mans adequades, pot resultar d'allò més reeixida. Així la preparen a Killo (Madrid), taverna amb ànima gaditana i essència urbanita a Chamberí. Ingredients (per a quatre persones) 1 kg de cansalada viada

2 branquillons de farigola

1 d'all negre fermentat

4 l d'aigua

320 g de sal

1 ceba

1 fulla de llorer

5 grans de pebre negre Per a l'amanida: Mig quilo de col llombarda fresca

150 g de 'crème fraîche'

Pebre negre molt

Una mica de comí molt

Sal fina Per decorar: Créixens

Oli d'oliva verge extra

Ratlladura de llimona Elaboració Deixeu la cansalada viada en aigua amb sal durant 12 hores al frigorífic.

Traíeu i assequeu la peça. Talleu l'all per la meitat, traieu-ne la polpa i passeu-lo per la cansalada viada per adobar-la.

Agafeu la cansalada viada, fiqueu-la en una bossa al buit amb el llorer, el pebre en gra, la farigola i la ceba tallada en làmines. Cuineu-la a 82 graus durant 12 hores.

Traieu-la de la bossa, traieu-ne la pell, premseu-la amb una taula i fiqueu la peça en fred.

Mentre esperem que es refredi, talleu a la juliana la col llombarda i escaldeu-la durant 30 segons. Refredeu-la en aigua amb gel. Traieu-la de l'aigua i eixugueu-la.

Fiqueu la col en un bol amb la 'crème fraîche', sal al gust i el comí i el pebre. Reserveu-ho.

Retalleu la cansalada viada perquè tots els costats siguin uniformes (les restes es poden guardar per a un guisat o per a la torrada de l'esmorzar). Talleu-la en quatre racions iguals, fiqueu-les en una paella antiadherent amb el greix cap per avall. Tapeu-la i caramel·litzeu-la.

Emplateu col·locant primer l'amanida, després la cansalada viada i decoreu-ho amb els créixens, ratlladura de llimona i un rajolí d'oli d'oliva verge extra.