Les mandonguilles casolanes són un plat que agrada a tothom, tant a les criatures com als adults. A més, és una recepta fàcil i senzilla que podem preparar a casa amb pocs ingredients i que, ara que comença el fred, és una bona opció per menjar. Aquests són alguns dels motius que converteixen aquest plat en una de les millors eleccions per formar part del nostre menú setmanal. Aquesta recepta consta de dues parts: les mandonguilles i la salsa. Aquesta última pot variar; no només es poden acompanyar d'una salsa de tomàquet. Des d'unes patates fregides o un puré fins a una salsa, una mica més elaborada, de curri o pebre. A l'hora d'elaborar aquesta recepta, perquè sigui més senzilla, cal tenir en compte els consells següents per fer les millors mandonguilles i que tinguin la millor forma:

Perquè les mandonguilles tinguin una forma perfecta, la millor solució és ajudar-se d'una tassa o un got amb farina. Introduïm les porcions de carn picada i ho movem de manera circular per donar-los una forma perfecta. Altres opcions per modelar la carn són un estri per fer boles de gelat o el recipient de plàstic en el qual van els ous.

La carn que s'utilitzi per elaborar les mandonguilles pot variar segons el gust del cuiner o els comensals, des de pollastre fins a vedella. També cal tenir en compte les vegades que es pica la carn si la comprem en peces. El que s'aconsella és passar la carn una sola vegada per la picadora perquè la massa no quedi gaire compacta. Per no fer aquest pas, podem comprar la carn directament picada al supermercat.

Per afegir sabor a la barreja de carn, podem fer servir diferents espècies. Les més bàsiques i recomanables són el julivert, l'all en pols i la sal. Així i tot, també hi podem afegir pebre vermell, orenga, pebre blanc o negre... Les possibilitats són infinites.

Si volem elaborar unes mandonguilles sucoses, el truc és afegir-hi molla de pa amarat en llet, a més d'elaborar-les amb pa ratllat o farina. Una vegada explicats aquests consells per elaborar unes mandonguilles perfectes, aquí us deixem la recepta definitiva per fer les millors mandonguilles casolanes: INGREDIENTS Aquestes quantitats són per elaborar aquesta recepta per a quatre persones. Per a les mandonguilles: Mig quilo de carn de qualsevol mena. La més utilitzada és la barreja de boví i porc.

Un ou

Pa ratllat o farina

Molla de pa

Llet

Sal i pebre, al gust

Espècies: pebre vermell, all en pols, julivert, etc. Per a la salsa: Mitja ceba

Una pastanaga

Un all

Mig pebrot vermell

Un pot de tomàquet triturat natural o tomàquet triturat casolà

Oli i sal ELABORACIÓ Posem la molla de pa en llet i la deixem reposar uns 10 minuts fins que el pa s'impregni bé per, posteriorment, afegir-la a la barreja de la carn i que sigui més sucosa.

Barregem la carn ja picada amb les espècies, la molla de pa mullada en llet, l'ou i el pa ratllat.

Una vegada aconseguida la barreja, toca fer la forma rodona amb ajuda d'un got o una tassa amb farina.

D'altra banda, anem preparant la salsa. En una paella amb una mica d'oli, sofregim l'all, el pebrot, la ceba i la pastanaga, que prèviament haurem trossejat en daus. Una vegada estiguin cuinats els ingredients, que serà quan la ceba estigui translúcida, i la pastanaga, tova, hi afegim el tomàquet triturat a foc mitjà o baix. A la salsa hi hem d'afegir sal i pebre al gust i una mica de sucre per treure l'acidesa al tomàquet si és natural. En el cas que sigui salsa casolana de tomàquet ja elaborada, no farà falta afegir-hi el sucre. Deixem reposar la salsa a foc baix.

Una vegada fetes les mandonguilles, les passem per una paella amb oli perquè estiguin una mica daurades.

A mesura que es vagin fregint les mandonguilles, les anem afegint a la paella en la qual tenim la salsa. Un truc per treure'n l'oli és passar-les, prèviament, per un plat amb paper de cuina perquè vagin deixant anar el greix sobrant.

Després d'incorporar-les a la salsa, ho cuinem a foc baix durant 20 minuts.

Mentre les mandonguilles es van cuinant, podem anar preparant l'acompanyament, que poden ser unes patates fregides o cuites o un puré de patates.

Finalment, només queda emplatar-ho i ja està a punt per menjar.