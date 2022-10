Pizza a Punt va obrir el setembre passat les portes a la Gran Via de Jaume I, número 8 de Girona i per celebrar la seva inauguració, i coincidint amb aquestes Fires de Sant Narcís, ofereix la possibilitat d'adquirir porcions al preu econòmic de dos euros o de tres euros si s'agafa també una llauna de beguda. Pizza a Punt, que es caracteritza per oferir qualitat artesana i de proximitat, disposa de servei de recollida al mateix local i també servei a domicili a Girona, Salt i Sarrià de Ter.

A banda de les seves pizzes 100% naturals la seva carta inclou també burguers totalment delicioses, frankfurts, complements com patates, amanides, begudes i una extensa varietat de postres i gelats per a tots els gustos. Aquest és el ventall de pizzes que es poden escollir: des de les clàssiques com 4 estacions, 4 formatges, carbonara, hawaiana, margarita, pernil o vegetal fins a d'altres que poden ser una mica més especials com la menorquina, la mexicana i l'opció vegana. Tot s'elabora amb productes de proximitat per garantir i conservar tota la seva frescor. Aquesta és una de les seves principals bases. Per facilitar la compra es poden fer les comandes mitjançant la seva nova web app i seguint els passos fàcilment es pot completar l'encàrrec. Pizza a Punt ha estrenat recentment una nova web amb l'objectiu de millorar el servei als seus clients. S'hi pot trobar l'última versió de la carta amb les promocions, preus i productes actualitzats, la localització de totes les seves delegacions a Catalunya o participar activament per via de les seves xarxes socials o per l'app de comandes "on-line". Gaudeix d'una experiència única aquests dies de Fires de Sant Narcís de Girona i, sobretot, aprofita els avantatges de les promocions que t'ofereix Pizza a Punt.