El restaurant gironí «Empòrium», situat a Castelló d’Empúries, ha sigut reconegut amb dos Sols per la Guia Repsol. A més, a partir d’avui Girona compta amb quatre nous restaurants distingits amb un Sol: «Els Pescadors de Llançà» (Llançà); «Normal» (Girona); «Saó, by Vicenç Fajardo» (La Bisbal d’Empordà) i «Almadraba» (Roses).

La gala dels premis s'ha fet a l’Auditori i Palau de Congressos El Batel de Cartagena i va comptar amb la presència del president de Repsol, Antonio Brufau, i del president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, entre altres.

La Guia ha volgut destacar la «sòlida evolució i marcada personalitat» de l’establiment de Salvador Jordà i dels seus dos fills bessons, Joan i Màrius, unes qualitats compartides amb la resta de restaurants que també han aconseguit els dos Sols Repsol: «Almo» (Múrcia); «Ama» (Tolosa); «Atalaya» (Alcossebre); «Casa Julián» (Tolosa); «Cases Penjades» (Conca ); «Cobo Evolución» (Burgos); «Des de 1911» (Madrid); «El Capricho» (Jiménez de Jamuz); «Eteri by Pedro Nel» (Santa Creu de Tenerife); «La Cúpula» (Costa Adeje); «Le Bistroman L’Atelier» (Madrid); «Nublo» (Haro); «OSA» (Madrid); «Tohqa» (El Port de Santa Maria) i «Ugo Chan» (Madrid).

«La gastronomia espanyola viu un moment espectacular, amb noves obertures enlluernadores i l’evolució de restaurants ja consolidats, que els clients avalen i empenyen amb entusiasme en un exercici de rècord per al sector», diuen des de la Guia gastronòmica. Pel que fa a Catalunya, una reconeguda potència en aquest sector, suma un total de 115 restaurants guardonats: 80 amb un Sol, 25 amb dos Sols i 10 amb tres Sols.

A més, des de la Guia especialitzada en restaurants de primer nivell, assenyalen que «les mirades apunten cap a dones que defensen el seu lloc amb perseverança i compromís», com és el cas de Fina Puigdevall i Martina Puigvert, la fundadora i la cap de cuina del restaurant garrotxí «Les Cols», les quals han sigut premiades per la Guia Repsol gràcies al seu compromís mediambiental, la innovació i l’aposta per reivindicar l’entorn olotí.

El president del Govern de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha subratllat l’enlairament de la gastronomia de la Regió de Múrcia com «una de les nostres grans potencialitats turístiques gràcies a la unió del talent dels nostres cuiners i la qualitat de les matèries primeres que oferim». «Tenim molt a aportar al panorama gastronòmic nacional», ha afegit.

Un excel·lent moment

El president de Repsol, Antonio Brufau ha expressat que «la gastronomia nacional viu un excel·lent moment que es constata amb el reconeixement dels 98 nous Sols que s’incorporen a la família de Guia Repsol 2024. La nostra vocació és la de recolzar i fomentar que el sector sigui cada cop més fort i conegut. El talent gastronòmic es troba repartit per tots els racons del nostre país i la Regió de Múrcia n’és un clar exemple. El compromís de Repsol amb aquesta comunitat autònoma es reflecteix a la primera planta de combustibles renovables d’Espanya, que se situa a Cartagena, dins un centre industrial que és motor d’ocupació i dinamisme econòmic». A més, María Ritter, la directora de la Guia Repsol, ha remarcat durant l’acte «l’entusiasme dels cuiners espanyols per indagar en receptes i ingredients perquè l’experiència sigui inoblidable».

Com a fi de festa, el cuiner David López, del restaurant «Local de Ensayo» de Múrcia, ha elaborat el primer menú vegetal d’una gala gastronòmica que ha volgut reivindicar «la riquesa de l’horta de la Regió de Múrcia» .