La Cerdanya vol tirar endavant nous productes turístics, tant enfocats a les rutes de senderisme de la comarca com al nínxol de mercat que representen els grups d’empresa. Així, algunes de les idees passen per organitzar activitats que serveixin per cohesionar els equips de treballadors. L’objectiu és que les iniciatives que es plantegin segueixin els principis de sostenibilitat i de diversificació i desestacionalització de l’oferta actual. Ara com ara, ja s’han dut a terme jornades per recollir opinions de diversos agents i la voluntat és que abans d’acabar l’any hi hagin propostes concretes ja en marxa. Aquesta actuació segueix les directrius marcades en el nou Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya.

La cap de l’oficina del Patronat de Turisme de Cerdanya, Maria Faura, explica que tot i que a la comarca hi ha equipaments on poder dur a terme congressos i convencions, la idea que tenen va més encaminada a ser un punt d’acollida de viatges «d’incentius» on grups d’empleats d’una mateixa empresa es reuneixen per fer activitats. En aquest sentit, detalla que aquest mercat s’ha treballat poc, però que hi ha diverses empreses que estan orientades a oferir propostes de natura, cultura o benestar, entre d’altres.

Pel que fa al senderisme, Faura creu que aquest tipus de mobilitat va en la línia del foment de la sostenibilitat i, per tant, pot servir per accedir a d’altres recursos turístics de la Cerdanya. Una de les possibilitats passa perquè totes dues idees es fusionin en una de sola per tal de poder-la fer realitat a través d’un projecte de cooperació transfronterer, l’Epiremed Experiències Pirinenques Emocions Mediterrànies, el qual vol fer un pas endavant en la integració turística dels territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera.