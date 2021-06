Les confederacions d’agroturisme de Catalunya –que agrupen 1.250 allotjaments rurals- van reclamar «valentia» al nou Govern perquè aposti per un canvi de model turístic després de la pandèmia, centrat en el turisme de proximitat i a evitar la concentració de visitants a la franja litoral. En un acte celebrat fa uns dies, les diferents entitats van reivindicar la importància del turisme de proximitat i van defensar la seva promoció com «una estratègia de país» i no només «una sortida» en un context de crisi. D’altra banda, el sector va mostrar el seu optimisme de cara a la campanya d’estiu, ja que preveu ocupacions superiors al 50% en bona part del territori.

Durant l’acte, el director de la revista Descobrir Catalunya i un dels impulsors de la campanya per donar suport al turisme de proximitat, Joan Morales, va llençar un missatge al nou conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. «Ens cal un pla turístic de país per evitar la concentració de turistes a les franges litorals i perquè la gent de la resta del territori es pugui guanyar la vida de manera digna».

Durant la presentació de la iniciativa, els responsables de les confederacions d’agroturisme també van donar a conèixer les previsions per a aquest estiu. El president de la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya, Carles Barcons, assenyala que l’ocupació prevista als allotjaments adscrits a l’associació se situarà entre el 80% i el 90% durant juliol i agost. De fet, segons una enquesta interna, un 82% dels allotjaments creuen que aquest estiu es podrien igualar o fins i tot superar les xifres d’ocupació del 2019.

En la mateixa línia es va expressae la portaveu de la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural, Conxa Jufresa, que situa el percentatge d’ocupació dels establiments en una mitjana superior al 50% pels mesos de juliol i agost. No obstant això, recorda que, arran de la pandèmia, els establiments han hagut de reduir la capacitat d’aforament.

Per la seva banda, la gerent de l’Associació Turisme Rural Girona, Costa Brava i Pirineu, Teresa Vilà, ha assegurat que l’ocupació dels allotjaments adherits se situa entre el 60% i el 64% entre juny i setembre, amb pics del 90% en èpoques com el pont de Sant Joan. L’acte també ha servit per presentar una acció publicitària per reforçar el turisme de proximitat a Catalunya. Impulsada per les diferents confederacions de turisme del país, la revista Descobrir Catalunya i els impulsors del manifest «Descobrir per un turisme al servei del país», la campanya juga amb la pregunta «finestra o passadís», una de les preguntes que més es formulen als avions. Acompanyada d’aquesta pregunta, als cartells hi apareix la resposta «Si tries Catalunya, ho tens tot», acompanyada d’imatges on apareixen finestrals que mostren llocs icònics del país i espais oberts característics de diferents punts.

La campanya es difondrà a través dels mitjans de comunicació gràcies a un acord entre els impulsors de la iniciativa i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), que disposa de 365 capçaleres entre mitjans digitals i de paper.