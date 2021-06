La música forma part de l’oferta turística que ofereixen les comarques gironines durant l’estiu. La consolidació dels diferents esdeveniments a escala internacional ha provocat també l’existència d’un turisme de música. La demarcació de Girona s’ha convertit en un referent en l’època estival per la gran quantitat d’artistes internacionals que escullen els festivals gironins per fer les seves gires i actuacions.

L’any passat, com a conseqüència de la pandèmia, el sector de la música va haver de pràcticament plegar veles. Ara torna amb força i, si bé la presència d’artistes internacionals ha caigut, el cert és que molts festivals han preparat un cartell de primer nivell que farà que la música sigui novament una proposta turística molt atractiva per a les nits d’estiu. La música no és patrimoni exclusiu de la zona del litoral. A la muntanya i a l’interior també durant els darrers anys han aparegut festivals que han tingut molt bona acollida entre el públic i els turistes.

Aquest any el panorama musical a la Costa Brava i al Pirineu gironí presenta algunes novetats. Per exemple, una trentena de festivals de la Costa Brava i el Pirineu gironí s’han agrupat sota la marca «Costa Brava Girona Festivals» amb l’objectiu de «reactivar» l’oferta cultural de la demarcació. «És una acció de promoció conjunta entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els festivals que en formen part per tal d’obtenir sinergies per impulsar la cultura i alhora la promoció turística», va explicar fa uns dies el director del patronat, Norbert Bes, durant la presentació d’aquesta iniciativa, que de ben segur que potenciarà i beneficiarà el sector turístic gironí.

En aquest sentit, la plataforma que es va presentar es materialitza amb una web on es publiquen les novetats, programacions, cartells i activitats complementàries dels diferents festivals. Hi ha propostes i disciplines artístiques de tot tipus com ara òpera, dansa, màgia o humor, entre d’altres.

Bes va explicar el dia de la seva presentació que un element «molt important» dels 32 festivals que s’agrupen sota la plataforma Costa Brava Girona Festivals (CBG!Festivals) és la «vinculació» al territori i als «diferents elements patrimonials». En aquesta línia va posar com a exemples el Festival de Sant Pere de Rodes, que se celebra al monestir amb el mateix nom; el Portalblau de l’Escala, que es fa als jaciments d’Empúries; o Cap Roig, als jardins de Cap Roig. Així mateix, va destacar que les propostes han de tenir un «impacte turístic significatiu». Atraure turistes sempre ha estat també un dels objectius dels organitzadors dels festivals. A banda de turisme nacional, durant un temps molts certàmens musicals de les comarques gironines han atret turistes internacionals interessats també no només en la música o l’espectacle, sinó també en la gastronomia. Per aquest motiu, durant els darrers anys, alguns festivals havien potenciat la vessant gastronòmica oferint productes que combinaven les dues propostes.

La marca no és quelcom excepcional d’aquest estiu, sinó que preveu mantenir-se en el temps. De fet, el portal web ofereix la possibilitat de cercar propostes per estació de l’any, municipi, tipologia i data. Des del patronat van assegurar que estan «oberts» a ampliar l’oferta dels 32 festivals actuals, sempre que les propostes vagin en la línia dels seus requisits. «Cada festival té la seva singularitat», va afirmar Bes. De moment, però, ja s’ha materialitzat el primer pas conjunt.

La plataforma, que agrupa els festivals i que busca combinar la cultura i el turisme, s’ha activat tan sols en català, malgrat que està previst que aviat també estigui disponible en castellà, anglès i francès. Precisament, el que es buscarà serà arribar al màxim nombre de públic possible, i els turistes estan a l’ull de mira. Els organitzadors van explicar durant la presentació feta fa uns dies que aquest any derivat de la covid-19 la proposta s’enfoca a un públic més local, malgrat que la previsió és ampliar-ho també a escala internacional. En aquesta línia, el web compta amb una secció específica d’experiències on es mostren propostes per «complementar i ampliar» les estades dels visitants amb rutes i itineraris culturals o visites a museus i exposicions.

Entre els festivals participants hi ha l’(a)phònica de Banyoles, l’Emergent al Gironès, el Portalblau de l’Escala, l’Amb So de Cobla de Palamós, el Sons del Món de Roses, els festivals de Begur i Cadaqués o el Planestiueja’t de les Planes d’Hostoles. També potencia festivals icònics i de renom internacional com el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el Festival Castell de Peralada, el Festival de Torroella de Montgrí, el Festival dels Jardins de Cap Roig, o el Festival de Sant Pere de Rodes.