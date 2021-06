Per fi aquest estiu es comença a visualitzar una lleugera millora en el sector turístic. Amb gran part de la població vacunada -les xifres s’incrementen cada dia- s’obre ja porta a la possibilitat de fer turisme, si bé no serà potser en la seva màxima expressió o com ho havíem tingut entès fins abans de la pandèmia. El que sí és clar és que tots els sectors comencen a posar-se en marxa i ja han establert els seus primers plans d’acció. Es tracta que la gent pugui fer turisme en la mesura del possible a escala internacional i potenciar i treure el màxim profit al turisme de proximitat.

Podem fer vacances i gaudir plenament del turisme sense fer viatges internacionals. Això està clar. Es poden conjugar les dues possibilitats però, de moment, la mobilitat entre països manté més restriccions. Una de les opcions que tenim és fer turisme a prop de casa i descobrir indrets i paratges que potser fins i tot desconeixem. No perquè sigui un turisme de quilòmetre zero perd qualitat i interès. Al contrari, guanya en potencialitat i s’obren noves oportunitats.

Tot preparat

Mentrestant, el sector turístic afirma que ja està preparat. Fa uns dies, el sector turístic va voler fer-se sentir i va reivindicar el «retorn de la confiança» cap als seus establiments. El Col·legi Oficial de Professionals de Turisme de Catalunya (COPTUR) va reunir més de 300 persones en un acte festiu al cèntric Passeig de Gràcia de Barcelona. «Volem que tothom sàpiga que hem tornat, que estem preparats perquè la gent torni a viatjar i a gaudir», va destacar a l’ACN Yassine Bouiallal, membre de la comissió gestora de COPTUR. L’acte va ser un clam del sector per instar l’administració a dissenyar un pla estratègic i una línia d’ajudes directes. Entre d’altres, reclamen beneficiar-se dels fons Next Generation.

En ple descens de la incidència de la covid-19 i amb la campanya de vacunació a l’alça, el sector celebra que de mica en mica s’estigui recuperant la mobilitat, «element clau» per a l’activitat turística, com va destacar Bouiallal. «Malgrat ser un dels sectors més castigats per la pandèmia, volem que tothom sàpiga que tornem amb més il·lusió que mai», va assegurar. El sector necessita diners, això està clar, per poder tornar a posar-se en marxa. Per aquest motiu, el Departament d’Empresa i Coneixement va presentar recentment un pla de reactivació de 6,5 milions d’euros per recuperar entre un 50% i un 60% del turisme previ a la pandèmia i arribar fins als 13.000 milions d’euros de despesa turística el 2021. L’estratègia inclou més de trenta accions amb l’objectiu de mantenir i consolidar el turisme català i estatal, així com recuperar una part important de la demanda internacional. Els mercats estrangers representen la meitat dels visitants, però generen el 86% dels ingressos del sector a Catalunya. «O activem els mercats internacionals, o serà un any difícil», va advertir el director general de Turisme, Octavi Bono.

El 2020, Catalunya va rebre 3,9 milions de turistes estrangers, un 80% menys que els 19,3 milions registrats l’any anterior. La disminució dels visitants internacionals va provocar també una caiguda del 82,9% de la despesa turística, de 21.318 milions d’euros a 3.660 milions.

Davant aquesta situació, el Departament d’Empresa i Coneixement ha impulsat un pla de reactivació de 6,5 milions d’euros per mantenir el turisme de proximitat i recuperar els visitants internacionals «en un context de vacunació creixent».