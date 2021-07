160 quilòmetres de sensacions al llarg de cinc comarques. Aquesta és la carta de presentació de la xarxa de Vies Verdes. Els antics recorreguts ferroviàries de les comarques gironines que anys enrere eren pràcticament la principal via de comunicació són ara una de les xarxes per a la pràctica cicloturista més destacades d’Europa.

Des de la costa a l’interior es despleguen fins a deu rutes que es poden superar de manera relativament fàcil i planera sense excessius desnivells. Són ideals per fer en bicicleta però també caminant.

Es tracta de la Via Verda de Sant Joan de les Abadesses-Colònia Llaudet-Camprodon-Llanars, la Ruta del Ferro i del Carbó, el Camí Ramader de Campdevànol, la Ruta del Carrilet d’Olot a Girona, la Ruta del Carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols, el tram d’enllaç de la Ruta del Ferro del Carrilet, la Ruta de Girona-Sarrià de Ter, la Ruta Fornells-Campllong, la Ruta Termal de Cassà de la Selva-Caldes de Malavella i la Ruta del Tren Petit de Palamós-Palafrugell.

Tots són itineraris de diferent quilometratge que transcorren per entorns naturals. A la web es poden trobar detallades cada una de les rutes amb una fitxa molt completa on consta quina és la distància, si és o no una ruta accessible, quin és el seu desnivell, quin tipus de paviment trobarem, quina és l’altitud màxima i mínima i els serveis que podem trobar durant l’itinerari com els serveis, les zones de pícnic o si hi ha espai per a les autocaravanes, per exemple.

Les opcions són molt diverses però és important consultar abans de fer qualsevol ruta les seves característiques i peculiaritats. Si planifiquem la sortida tenit en compte totes les condicions segur que ens anirà molt millor. Sempre hem de tenir present que és molt important adequar la ruta a les nostres condicions fíques per no tenir cap ensurt durant la marxa.

Des de les Vies Verdes s’ha fet un gran esforç per recuperar aquestes rutes naturals que conserven encara elements patrimonials. Durant molts anys van ser testimoni del pas del tren en una època on aquest mitjà era pràcticament l’únic transport. Quan el ferrocarril va deixar de prestar el seu servei, alguns camins van quedar abandonats però poc a poc s’han anat fent intervencions fins aconseguir articular aquesta ruta que ara és l’enveja de molts països i un gran atractiu turístic que cada vegada porta més gent de fora, especialment amants del cicloturisme.

Una altre recomanació és que al llarg de cada una de les rutes abans mencionades trobarem municipis de gran interès que poden oferir als practicants tots els serveis d’allotjament necessaris. Només cal consultar cada fitxa per saber quins serveis podem trobar.