La Comissió Europea ha obert aquest dilluns la sol·licitud del programa per a viatges gratuïts per Europa per a joves entre 18 i 20 anys, en el marc del programa DiscoverEU que busca fomentar un sentiment d'unitat i solidaritat a la Unió Europea. Fins al dia 26 d'octubre els joves europeus poden sol·licitar els seus bons, una proposta de Brussel·les per a oferir 60.000 bitllets per a viatges transfronterers per Europa, la convocatòria més gran fins al moment. L'activitat pot realitzar-se en grups de fins a cinc persones, amb una durada màxima de 30 dies i entre març de 2022 i febrer de 2023. Els bitllets podran sol·licitar-se a través de la web de DiscoverEU (https://europa.eu/youth/discovereu_en) entre el migdia de demà, 12 d'octubre, i el migdia del dia 26 del mateix mes per a un viatge.

Mitjans de transport

El programa, posat en marxa el 2018, té com a tret l'intercanvi i aprenentatge intercultural a més de la mobilitat verda. Fet i fet, la iniciativa és una manera d'impulsar el transport per tren entre els joves europeus així com fomentar el turisme sostenible en el marc del Pacte Verd europeu. Encara que principalment es fomentarà el tren, s'habilitarà l'ús de ferris o avions per a aquells ciutadans d'illes o llocs remots. El vicepresident d'Estil de Vida Europea, Margaritis Schinas, ha assenyalat que l'Executiu europeu ofereix un «boom» a la mobilitat dels joves amb aquesta iniciativa i ha destacat el paper d'aquest grup social durant la pandèmia «sacrificant alguns moments definitius per a la seva vida».