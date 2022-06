Si hi ha una activitat que s’associa a l’inici de l’estiu a la Costa Brava aquesta és sense cap mena de discussió la tradicional cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. El primer dissabte de cada juliol és una cita ineludible pels amants de l’havanera i la cançó marinera. L’escenari és únic i la projecció que ha tingut durant els darrers anys fa que la cantada s’hagi convertit en tot un símbol per donar la benvinguda a la temporada d’estiu.

Aquest any la cantada arriba a la seva 55a edició i tindrà lloc el pròxim 2 de juliol. L’escenari serà novament la platja de Port Bo, un racó únic del litoral gironí que reuneix tota l’essència del que es busca en una nit d’estiu. La imatge de les barques que omplen la platja, la gent a les graderies i a la sorra i els diferents grups musicals que hi actuen és una imatge idíl·lica que no es pot deixar de viure cada any. Serà a partir d’1/4 d’11 de la nit i el cartell musical ja s’ha anunciat amb la participació del grup Arjau, la cantant Neus Mar i els grups Peix Fregit i Port-Bo, uns clàssics que no solen fallar mai a aquesta cita de referència.

Un altre dels atractius és que, pel voltant de 2/4 d’1 de la matinada i un cop finalitza la Cantada d’Havaneres de Calella, la festa i l’ambient mariner continua amb els concerts de prop a les tavernes de Calella de Palafrugell. A l’hora de tancar aquesta edició encara no s’havia confirmat el programa de les actuacions. L’endemà de la cantada, al mateix escenari de la Cantada d’Havaneres de Calella a la Plaça del Port Bo, tindrà lloc el concert dins el marc de la programació del Festival Ítaca. Serà el 3 de juliol a 2/4 de 10 de la nit i el concert el protagonitzarà Andrea Motis. Tot plegat es tracta d’un cap de setmana ple de música i activitat per començar l’estiu de la millor manera.

La cantada d’havaneres gaudeix d’una gran trajectòria plenament consolidada com ho demostren les 55 edicions. Segons expliquen els seus organitzadors, «la primera trobada de cantaires a la taverna de Cant Batlle es remunta a l’any 1966, quan Francesc Alsius, Frederic Martí i Joan Pericot van coincidir a la presentació del llibre “Calella de Palafrugell i les havaneres”, el segon recull d’havaneres publicat a Catalunya». L’èxit va ser absolut i això va animar als organitzadors «a repetir l’acte l’any següent, amb una Cantada més formal a la platja d’en Calau, a Calella de Palafrugell. L’any 1969, l’Associació d’Amics de Calella, que en aquella primera època organitzava la Cantada, va decidir traslladar-la a la plaça del Port Bo, on encara se celebra actualment».

Des d’aquest marc incomparable s’han anat celebrant les cantades que inicialment van reunir 10.000 persones i que ara ja superen els 30.000, segons xifres dels mateixos promotors de la cantada.

Els organitzadors destaquen també que la cantada és «una icona turística internacional de la Costa Brava. Com a conseqüència, l’any 2005 va ser guardonada amb el premi Timó d’Or que atorga la Unió d’empresaris d’hostaleria i turisme de la Costa Brava Centre. Era el reconeixement a una iniciativa que, a escala territorial, mobilitza unes trenta mil persones i aconsegueix que tota la comarca del Baix Empordà i Palafrugell, se’n beneficiïn directament i indirecta d’aquest esdeveniment, a més de ser un dels actes culturals més importants de les comarques gironines».