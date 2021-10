Encara no hi ha comunicat oficial de Netflix, però tot indica que 'El juego del calamar', la sèrie més vista de la plataforma, que segueix a dalt al Top 10 i que va fulminar el rècord de 'Los Bridgerton', tindrà continuïtat amb una segona temporada. Tot i que la majoria de les sèries coreanes se solen plantejar com ficcions d'una sola temporada, el final de l'episodi 9 ('Un día con suerte') d''El juego del calamar' deixa la història molt oberta i preparada per tenir continuïtat, almenys per a una temporada més. Seong Gi-hun, el protagonista, el jugador amb el número 456, vol venjança. «Escolta'm bé, no sóc un cavall. Sóc una persona. Per això vull saber qui sou vosaltres i com podeu cometre aquestes atrocitats», l'amenaça per telèfon, a punt de pujar a l'avió al final de la sèrie, a The Front Man. «No se li acudeixi fer cap estupidesa», li respon el líder maligne de la gavardina i la màscara negra en 3D.

Estrena

El creador de la sèrie, Hwang Dong Hyuk, ni desmenteix ni confirma res. Només s'ha limitat a avançar a mitjans nord-americans que el part d'aquesta hipotètica nova entrega tardarà, ja que encara no ha desenvolupat cap continuació. Si tenim en compte el que va tardar amb la primera temporada, va començar a planejar 'El juego del calamar' el 2008, es va posar a treballar-hi un any després i va tardar sis mesos a escriure els dos primers capítols, que va haver de refer diverses vegades, podem deduir que la segona pot tardar una mica a arribar. També és clar que el seu director i guionista té una idea molt clara de per on pot seguir la història. A més, tot i que la majoria del repartiment no ha dit res, l'actor Wi Ha-jun, que dona vida al misteriós policia Hwang Jun-ho, ha deixat entreveure que el seu personatge podria tornar en cas que es confirmés una nova entrega. En una entrevista recent, el director reconeix que està sentint molta pressió per part dels fans per escriure una segona temporada. «La pressió sobre mi és enorme ara, amb una audiència tan gran esperant una segona temporada. A causa de tota aquesta pressió, encara no he decidit si he de fer una altra temporada o no», ha dit, per tant, es podria esperar que l'estrena de la segona es produís a finals del 2022 o el 2023.

Argument

Els fans de la sèrie han creat diferents teories sobre com continuarà la segona temporada. Una se centra en la figura del detectiu, que va passar la majoria de la primera temporada buscant el seu germà desaparegut i va recórrer a treballar darrere de les escenes al joc. També hi ha els que es basen en el final de la primera temporada: el protagonista Seong Gi-Hun acaba amb diners i podria anar contra l'organització darrere del maquiavèl·lic joc. Per tant, continuaria sent el personatge central de la segona temporada. Però el mateix director ha assenyalat en altres direccions, com una trama al voltant de la figura del testaferro. També endinsar-se en la història del concursant número 001 sembla una bona línia per continuar engrossint la saga. Una altra idea que valoren els aficionats és una preqüela.

Repartiment

Dels 456 concursants de la primera temporada, la majoria estan ja morts, menys l'actor Lee Jung-jae, que té tots els punts per repetir i com a personatge principal, Seong Gi-Hun. També hi ha la possibilitat que la segona part abundi en els 'flashback', per tant, molts dels actors podrien repetir. La segona temporada hauria de tornar a comptar, com a mínim, amb Gong Yoo, Wi Ha-joon (el detectiu) i Lee Byung-hun (el líder).