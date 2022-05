Chanel és la representant d’Espanya a Eurovisió 2022, que se celebrarà aquesta nit a Torí. La cantant ha sigut una de les grans revelacions de l’edició i molts aposten per una possible victòria nacional després d’anys amb resultats molt baixos.

En els últims dies abans de la gran final, l’equip de YOTELE ha pogut parlar amb l’artista per conèixer com està sent la seva experiència en el certamen i les seves sensacions prèvies.

¿Com estàs en aquests dies previs a la final?

Estic molt bé, més concentrada que nerviosa.

¿Què tal aquests dies a Torí amb el teu equip?

Estic aprofitant molt i disfrutant la ciutat. Estic menjant molta pasta, la veritat.

¿Com han sigut aquests mesos des que vas guanyar el Benidorm Fest?

Ho he volgut viure en l’avui, així que no m’ha passat ni ràpid ni lent. No se m’ha fet ni curt ni llarg.

Es parla molt de la teva posició. ¿Com és la teva perspectiva?

Se’n parla molt, però jo estic molt convençuda que el meu triomf és sortir a l’escenari, mirar el meu equip i estar orgullosos del que hem fet. Evidentment anem a buscar el micròfon de vidre, però això no és a la nostra mà.

Hi ha moltes ganes i expectatives molt altes. ¿Pot sumar certa pressió?

Soc conscient que l’expectativa és alta, però vull estar enfocada a donar el millor de mi.

¿Quin país participant és el teu favorit?

M’agraden molt Itàlia, el Regne Unit i Suècia.

¿Com està sent la rebuda a Torí?

M’estan rebent amb molt carinyo.

¿Tens ganes que s’acabi?

No penso que això s’acabi o que passi ja. Disfruto el moment.

¿En què s’està recolzant?

El meu equip és molt important; a més, els meus amics i la meva família estan presents en tot moment.

¿Tens ganes que arribi Nacho Cano?

Arribarà ben aviat i ho estic desitjant. Nacho és una de les persones que em sostenen.

¿Has parlat amb ell aquests dies? ¿Què t’ha dit?

M’ha dit que està molt orgullós de mi i que li és igual la posició en què quedi Espanya.