Una dècada després del final de Polseres vermelles, que va emetre el seu darrer episodi el 22 d’abril de 2013, TV3 aspira a repetir l’èxit de la sèrie creada per Albert Espinosa, del qual també va gaudir anys més tard Merlí. La televisió pública catalana estrena aquesta nit Bojos per Molière, una nova ficció pensada per al públic juvenil, encara que també molt apta per l’adult, creada per Héctor Lozano, precisament el guionista que va triomfar a la cadena amb les aventures del professor de filosofia d’institut interpretat per l’actor Francesc Orella.

Amb un elenc protagonista encapçalat per Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanove, Ferran Rull, Martina Roure, Marc Balaguer i Rosa Gàmiz, Bojos per Molière és una sèrie coral de vuit capítols sobre la vida d’un grup de joves alumnes d’Art Dramàtic que tenen una cosa en comú: la passió pel teatre. El protagonisme estarà centrat en els sis personatges principals, envoltats d’un seguit de personatges secundaris format pels professors i pel seu entorn familiar. La història transcorre durant el primer curs d’aquesta promoció, entre el setembre de 1997 i el juny del 1998, a l’Institut del Teatre de Barcelona. La sèrie situa la trama a la Barcelona postolímpica, sense aglomeracions de turistes, en un temps en què tenir telèfon mòbil era una excentricitat ridícula i encara quedava gent fent servir màquina d’escriure, i segueix un grup de joves que estudien Art Dramàtic. Els protagonistes d’aquesta història no ho saben, però tot està a punt de canviar. Falta poc per al canvi de mil·lenni, que comportarà una nova manera de relacionar-se i de viure la vida. Estan plens d’il·lusions, i tenen ganes de menjar-se el món. Volen cantar, actuar, ballar, dirigir i triomfar. La Kàtia, el Ferran, l’Eloi, el Rem, la Júlia i el Víctor formen part de l’ultima generació de joves del final del segle XX. Estan ansiosos per trepitjar els escenaris, i això que les seves famílies els han advertit que estudiant teatre, no trobaran feina en un futur.