L’entrada de les emissores de ràdio als estadis per a retransmetre els partits de futbol sense haver d’abonar cap cànon no vulnera els drets a la propietat ni a la lliure empresa. Així ho va resoldre ahir el Tribunal Constitucional per majoria de 9 vots a 2, resolent d’aquesta manera els dubtes que va plantejar el 2018 el Tribunal Suprem sobre una de les disposicions de la Llei General de Comunicació Audiovisual.

Les ràdios venen pagant 100 euros més IVA per entrar a retransmetre els partits de futbol de Primera i Segona divisió de la lliga des de febrer de 2015, després que l’Audiència Nacional elevés aquesta quantitat des dels 85 euros que s’havien fixat inicialment el 2012 per acord del Consell de la Comissió del Mercat de les Comunicacions. L’assumpte va arribar al Suprem, i allí esperava resposta des de fa cinc anys després de la presentació de la qüestió d’inconstitucionalitat que ara s’ha resolt. La sentència coneguda aquest dimarts permetrà al Suprem resoldre sobre l’interès de la Lliga Nacional de Futbol Professional d’explotar els partits amb les emissores de ràdio en condicions similars a les que duu a terme amb les televisions. La sentència busca garantir que preval el dret a la informació.