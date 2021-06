Les ofertes de treball a Girona arrenquen aquesta setmana amb tota una selecció d'oportunitats per a professionals autònoms. A tots aquests llocs se sumen també tot un seguit de vacants per variats i diversos perfils. Comprova-ho en les següents línies, entre les quals esperem que estigui el teu futur treball.

PRONTOPRO selecciona:

INSTRUCTOR DE BOXA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor de boxa a Girona.

TÈCNIC TV, ÀUDIO I VÍDEO per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic TV, àudio i vídeo a Girona.

DIETISTA per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta de Dietista a Girona.

INSTRUCTOR D'ARTS MARCIALS per a Girona

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instructor d'arts marcials a Girona.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

ASSESSOR IMMOBILIARI per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

ASSESSORS/ES IMMOBILIARIS/ES per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN selecciona:

MECÀNIC/A I MUNTADOR/A PNEUMÀTICS (LA JONQUERA)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de MECÀNIC/A I MUNTADOR/A PNEUMÀTICS a Jonquera (La).

NETEJADOR/A VIDRES (FIGUERES)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de NETEJADOR/A VIDRES (FIGUERES).

OPERARI/A TORNER/A I CNC (FIGUERES)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A TORNER/A I CNC (FIGUERES).

REPARTIDOR/A (SECTOR ALIMENTARI-ALT EMPORDÀ) per Ventalló

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de REPARTIDOR/A (SECTOR ALIMENTARI-ALT EMPORDÀ) a Ventalló.

MOSSO/A MAGATZEM (VILAMALLA-SECTOR METALL)

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de MOSSO/A MAGATZEM (VILAMALLA-SECTOR METALL).

MOSSO/A DIES PUNTUALS (RIUDELLOTS DE LA SELVA)

– Contrato de duración determinada.

Per inscriure i més informació a oferta de MOSSO/A DIES puntuals (RIUDELLOTS DE LA SELVA).

FUNDACIÓ ADECCO selecciona:

Expenedor/A GASOLINERA AMB DISCAPACITAT A GIRONA

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta d'expenedor/a gasolinera amb discapacitat a Girona.

DEPENDENT/A AMB DISCAPACITAT A GIRONA per Salt

- Contracte indefinit.

Inscripcions i més informació a oferta de Dependent/a amb discapacitat a Girona a Salt.

MANIPULADOR/A ALIMENT A CORNELLÀ DEL TERRI

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Manipulador/a aliment a Cornellà de Terri.

ADECCO selecciona:

ADMINISTRATIU/VA HORARI TARDES PALAFRUGELL

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va Horari tardes Palafrugell.

ENGINYER/A MECÀNIC/A para Olot

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Ets enginyer/a mecànic/a o industrial i busques un nou repte laboral? Tens un nivell danglès avançat? Vols treballar en una empresa de primer nivell i fer carrera professional amb ells? Si és així, apuntat, aquesta podria ser la teva oportunitat!

Per a important empresa del sector plàstic estem cercant un/a enginyer/a mecànic/a per oficina tècnica mecànica per realitzar funcions de disseny de les màquines i millora del producte.

Per aquesta posició es requereix tenir estudis en Enginyeria Mecànica o Industrial, un nivell danglès avançat i disponibilitat per treballar de dilluns a divendres en un horari partit.

Si creus que tot el que them explicat coincideix amb la feina que estàs buscant, no dubtis en apuntar-te a loferta o en contactar amb nosaltres directament! Et volem conèixer!

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a mecànic/a a Olot.

PROGRAMADOR/A DEPARTAMENT I+D para Olot

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Per a important empresa de la Garrotxa estem cercant a un/a enginyer/a amb un nivell danglès avançat per a desenvolupar funcions dins el Departament de I+D i posta en marxa.

Les teves funcions seran les següents:

- Dissenys, millores i actualitzacions de software de PLCs.

- Seguiment de proves de prototips i postes en marxa dequips comercialitzables.

- Les tasques es realitzen sobre projectes construïts en una primera fase a les instal-lacions de lempresa i en una segona fase al destí final, a casa del client.

Requisits que són necessaris per aquesta posició:

- Estudis en Enginyeria Industrial, Informàtica, Elèctrica, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecatrònica o similar.

Experiència en programació de PLC en llenguatge estructurat (codesys) i llenguatge de contactes.

- Experiència en visió artificial, programació C++, Java Escript, Servomotors.

- Es valorarà experiència en robòtica i/o automatismes.

- Anglès nivell domini. Es valorarà algun altre idioma.

- Molta disponibilitat per viatjar.

Si creus que tot el que them explicat és la feina que estàs buscant no dubtis en apuntar-te a loferta o en contactar amb nosaltres! Et volem conèixer!

Inscripcions i més informació a oferta de Programador/a Departament I + D a Olot.

REPARTIDOR/A DE PIZZERIA per a Sant Feliu de Guíxols

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Repartidor/a de pizzeria a Sant Feliu de Guíxols.

AJUDANT/A ELECTRICISTA INDUSTRIAL para Olot

- Jornada completa.

Tens experiència en electricitat industrial? Busques feina per la Garrotxa?

Empresa dOlot està buscant incorporar a una persona com a ajudant delectricista en el sector industrial. Es busca una persona que tingui coneixements i un mínim d´experiència en electricitat. És imprescindible disposar del curs de 20h del metall.

Es requereix que la persona disposi de formació i disponibilitat per treballar en torn partit de dilluns a divendres.

Si tinteressa loferta i encaixes amb els requisits, apuntat!

- CFGM/CFGS Electricitat

- Curs 20h del metall

- Disponibilitat per treballar en torn partit

- Experiència realitzant tasques d´electricista industrial.

- Bona actitud i predisposició.

Inscripcions i més informació a oferta d'Ajudant/a Electricista Industrial a Olot.

CONDUCTOR/A CAMIÓ CARNET C per a Girona

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de conductor/a Camió Carnet C a Girona.

ENGINYER/A TÈCNIC/A INSTAL·LACIONS per a Girona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Tècnic/a Instal·lacions a Girona.

KAUTEC SOLUTIONS selecciona:

TÈCNIC/A SAT para Banyoles

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Kautec Solutions, empresa dedicada a la fabricació i distribució de maquinària industrial, precisa incorporar un/a tècnic/a pel departament SAT.

Requisits:

Estudis:

-CFGS en electrònica, mecànica, mecatrònica (afins).

-Enginyeria industrial, elèctrica, electrònica (afins).

Idiomes:

-Nivell alt d’anglès

Tasques:

-Atenció telefònica d’incidències servei post venta.

-Preparació d'ofertes i pressupostos.

-Gestió de reparacions amb els tècnics de SAT.

-Entrada de comandes de clients. Gestió i organització de l’enviament del material.

-Seguiment dels material pendent d’entregar.

-Gestió de devolucions de materials.

-Edició i manteniment dels llistats de materials.

-Altres tasques anàlogues.

Es valorarà:

-Tenir experiència en tasques similars dins del sector industrial.

-Coneixements de francès i/o alemany.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a SAT a Banyoles.

VEOLIA selecciona:

TÈCNIC/A MANTENIMENT (CLIMA) CERDANYA per Puigcerdà

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Manteniment (Clima) Cerdanya a Puigcerdà.

Page Personnel selecciona:

PROGRAMADOR PLC – GIRONA

Empresa en expansió, ubicada a Girona, dedicada a la fabricació de maquinària per al sector carni busca incorporar a un/a Programador PLC amb experiència per realitzar supervisió de projectes i equips i realitzar les posades en marxa.

Inscripcions i més informació a oferta de Programador PLC - Girona.

DISSENYADOR MECÀNIC INDUSTRIAL - GIRONA

Empresa en expansió, ubicada a Girona, dedicada a la fabricació de maquinària per al sector carni busca incorporar a un/a Dissenyador Industrial Mecànic.

Inscripcions i més informació a oferta de Dissenyador Mecànic Industrial - Girona.

GRUPO ARESTORA selecciona:

PROGRAMADOR/A SAP -ABAP IV (GIRONA)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Programador/a SAP -ABAP IV (Girona).

SABICO / Barcelona selecciona:

AUXILIAR DE SERVEIS A RECEPCIÓ (AMER)

- Jornada parcial - tarda.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar de Serveis a recepció (Amer).