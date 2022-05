Si et trobes finalitzant el curs universitari o el teu contracte actual està a punt de finalitzar, l'opció que et proposem amb les següents ofertes de feina per treballar per Europa és molt atractiva. Es busquen perfils per a diferents col·lectius, sanitari, hostaleria, construcció i bellesa. Oportunitats que t'aportaran una experiència personal única.

MEDITALENT selecciona FISIOTERAPEUTES, INFERMERS, FARMECÈUTICS, METGES DE FAMÍLIA, DERMATÒLEGS I OFTALMÒLEGS per treballar a França. Aquesta agència ofereix als candidats interessats en aquests llocs un servei integral, en què inclouen: ajuda per a tràmits administratius (homologació de títols i col·legiació), classes d'idiomes, així com acompanyament per integrar-se al país de destinació. Per optar a aquestes vacants s'haurà de comptar amb el grau corresponent per a cada especialitat, el títol del qual haurà d'haver estat atorgat per un país de la Unió Europea, a més d'acreditar un nivell de francès superior al B1. És imprescindible enviar el currículum en francès. S'ofereix treball estable a consultoris privats, bones condicions laborals i incorporació immediata. Inscripcions i més informació a feina de Fisioterapeutes per a França / feina de INFERMERES/OS PER A FRANÇA / feina de FARMACÈUTIQUES/US PER A FRANÇA / feina de Metges de família, dermatòlegs i oftalmòlegs per a França.

Per la seva banda, des de TTA Personal GmbH necessiten també 12 FISIOTERAPEUTES, però en aquesta ocasió per treballar a Alemanya. Aquesta companyia necessita personal per a la seva incorporació a clíniques interdisciplinàries, amb modernes instal·lacions, maquinària d'última generació i amplis gimnasos, les quals estan repartides per les localitats germanes de Kempten, Düren, Munic o Buchlau, entre d'altres. Els candidats seleccionats treballaran en diferents teràpies, com ara l'electroteràpia, drenatge limfàtic, ultrasò, exercicis de sòl pèlvic, CMD-Disfunció craneomandibular, Bobath, Vojta, Schrith, respiració reflexiva, etc. i s'uniran a equips de fins a 40 professionals. Per a tots, s'ofereix contracte indefinit i salaris atractius. Inscripcions i més informació a l'oferta de 12 Fisioterapeutes per a Alemanya.

Aquesta reconeguda agència de col·locació de personal hispà a Alemanya, busca també 3 ESPECIALISTES EN MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ. Les vacants provenen d´un grup empresarial de la construcció amb més de 35 anys d´experiència i amb seu a la zona de Saarbrücken. Aquesta empresa ofereix una àmplia gamma de serveis relacionats amb l'enginyeria de fonaments, la construcció de túnels i l'enginyeria civil especial. Ofereixen contracte estable en un grup important i bon ambient laboral en un equip internacional. Inscripcions i més informació a l'oferta de 3 Especialistes en maquinària de perforació a Alemanya.

Finalment, GRUP CRIT compta amb atractives vacants per a PERRUQUERES a Noruega. La cadena de perruqueria més gran del país nòrdic està contractant personal en aquests moments. Per fer el salt professional a l'estranger s'ha d'aportar experiència mínima d'un any i diploma acreditatiu amb la formació corresponent, a més s'exigeix ​​un nivell bàsic d'anglès. Amb tot això, s'ofereix una oportunitat laboral internacional única amb un desenvolupament professional interessant. Per facilitar l'arribada al país s'ajuda a buscar lloguers econòmics i es paga l'allotjament durant el primer mes. Inscripcions i més informació a l'oferta de Perruqueres a Noruega.

CRIT selecciona també PERSONAL PER A PARC D'ATRACCIONS a la localitat alemanya de Rust. En aquest centre cal cobrir llocs d'operadors d'atraccions, empleats de càtering, ajudants de cuina, cuiners, personal d'hotels, agents de recepció i recepcionistes. No cal experiència prèvia, però sí ganes de viure una aventura única durant sis mesos (de juny a novembre) a Alemanya. L'únic que cal és un bon nivell d'alemany o coneixements d'anglès o francès. Inscripcions i més informació a l'oferta de Personal per a parc d'atraccions (Alemanya).

