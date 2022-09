Sanitas Assegurances, companyia líder en el sector salut, per ampliació d’infraestructura a la província de Girona, selecciona comercials mercantils per tal d’emprendre una nova carrera dintre d’un dels sectors més consolidats.

Ets una persona emprenedora i amb clara vocació empresarial, vols formar-te i gestionar la teva pròpia auto feina?. Doncs t’esperem per presentar-te el projecte d’emprenedoria que busques i poder-te donar el suport necessari com per aconseguir els teus reptes.

Envia’ns el teu currículum a jpancorbo@sanitas.es i estarem encantats d’acompanyar-te i donar-te el suport necessari com per aconseguir els teus objectius laborals.