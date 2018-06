Autopistes de franc?

Entre 2020 i 2021 s'acaba la concessió de les autopistes a l'arc mediterrani, de la Jonquera fins a Alacant. Cinquanta anys després que es construïssin la majoria, amb uns elevats peatges que hem pagat els usuaris, estan sobradament amortitzades. Com que el PSOE, des de l'oposició, reclamava l'alliberament dels peatges, ara no li queda més remei que complir la seva paraula. Tindrem l'autopista de franc! Fantàstic. Però, és el que més convé? D'entrada, res no és gratis. O ho paga directament l'usuari o ho paguem tots els contribuents via impostos. Amb un deute públic galopant, que pot empitjorar si s'apugen els tipus d'interès, amb les pensions endinsades en un dèficit que ja és estructural i tantes necessitats socials a les quals han d'atendre les administracions, és raonable el luxe de deslliurar les autopistes de peatge?

El problema principal, amb raó, és el greuge comparatiu. Mentre a determinades zones de l'Estat, principalment a l'arc mediterrani, les autopistes han sigut sempre de pagament, en moltes altres regions s'han construït autopistes i autovies de franc; o sigui, pagades amb els impostos de tots, també dels que paguem directament peatge. Si mirem els països del nostre entorn, veurem que hi ha, fonamentalment, dos models. Un és el peatge pur, aplicat a França, Itàlia o Portugal. L'altre és la vinyeta, aplicada a Suïssa (37,5 euros anuals per a tothom), Àustria (va de 9 euros per 10 dies a 87,40 euros per tot l'any) o Txèquia (d'11,5 a 55 euros). Bèlgica aplica un sistema de peatge intel·ligent per als camions de més de 3,5 tones. A Catalunya, la Generalitat està estudiant implantar també una vinyeta per a les seves autopistes.

Es calcula que més de 300.000 vehicles al dia deixaran de pagar peatge a les autopistes l'agost de 2021. Al marge dels residents a l'Estat, això vol dir que les desenes de milers de turistes que entren anualment per la frontera tindran l'autopista de franc a costa dels contribuents locals. I també les desenes de milers de camions que hi circulen. Hi ha un problema afegit. Si per anar, per exemple, de Girona a Barcelona no s'ha de pagar peatge, és probable que s'incrementi el nombre de persones que agafen el cotxe en lloc del tren. O sigui, amb la gratuïtat s'està fomentant l'ús del vehicle privat (més contaminació, més consum de gasolina) en perjudici del transport públic. Està bé que s'acabi la tirania dels peatges que hem suportat durant cinc dècades, però no seria sobrer que s'estudiessin altres fórmules: o abaratir els peatges (s'han de pagar costos de manteniment), o aplicar-los també a les autopistes que ara són de franc o establir la fórmula de la vinyeta com a d'altres països. Pel bé de tothom.