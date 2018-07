Que els bascos no ens donin lliçons!

Es sorprenent la bona fama que tenen els bascos a Espanya. Recapten tots els diners i la immensa majoria se'ls queden, per contra els catalans paguem més que ningú i en retornen menys. Es pot argüir que els madrilenys també. Només un petit detall, en estar tots els ministeris allí, això fa que tinguin 150.000 funcionaris més molt ben pagats, que representa que ens beneficien a tots. I si els posen a Barcelona?

Fins i tot ens els pitjors anys de plom dels assassinats d'ETA estaven més ben vistos els bascos que els catalans. Tant hi feia que la major part de matances més brutals els etarres les fessin a Catalunya: Hipercor a Barcelona, Vic, Sabadell, etc. Res hi feia que totes les forces polítiques catalanes rebutgessin de pla la violència etarra. Mentrestant tota aquesta barbàrie passava, Xabier Arzalluz feia uns mítings que deixaven escruixit el més radical.

Darrerament ha arrelat altra volta la idea que els bascos són moderats i sensats. Si un extraterrestre aterrés a Espanya al·lucinaria. El que més m'emprenya és quan venen polítics bascos a donar-nos lliçons. Si Catalunya tingués el concert i la quota basc no estaríem on estem, senyor Urkullu! Es diu que no el vam voler. Homeeee! Els catalans a la transició van facilitar tot el que vam poder l'arribada de la llibertat, no en va, vam ser amb l'Assemblea de Catalunya a l'avançada de l'antifranquisme. I ara l'excés de prudència es converteix en una coartada per als intransigents. L'any 1898 ja el reclamava el federalista Francesc Pi i Margall. Per què els que es reclamen del federalisme no llegeixen al gran líder ideològic i no reclamen el concert?

Potser tenia raó Josep Pla quan deia que «quan un basc es dona a la intolerància i a la manera forta esdevé la quinta essència del castellà. Quan, per contra, el seu temperament i la seva formació el porten a la tolerància i a l'amabilitat resulta un centreeuropeu absolutament estàndard.» O de fet José Bergamín, l'any 1983 quan se'n va de Madrid a viure a Guipúscoa i es vincula a Herri Batasuna, li pregunten: « ¿Por qué ha decidido usted vivir en el entorno del radicalismo nacionalista vasco?» La resposta es clara, com diu Gregorio Morán, una llegenda: « Porque son los más españoles de todos».

Normalment es diu que els bascos saben negociar i els catalans no. Bé, el que ha passat al meu entendre és que malauradament la violència ha donat els seus fruits i en general els governs espanyols han complert amb els compromisos amb els bascos, mentre han incomplert els compromisos amb els pacífics dirigents catalans.

Soc dels que pensa que han apropat els presos polítics catalans perquè estava negociat ja amb el PP apropar els presos bascos que han comès assassinats. Que consti que crec que haurien d'estar a prop del País Basc des de sempre. El missatge que està donant la Brigada Aranzadi i la cúpula del poder polític espanyol és francament immoral. Es miri per on es miri.