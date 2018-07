L'embolic del dièsel

Fa poc, el dièsel era el gran invent. Et permetia abandonar la benzina, cara i dominada pels xeics àrabs que col·leccionen empreses, dones i cotxes de luxe; et feia estalviar, i atacava menys el medi ambient. Després dels escàndols de les emissions de vehicles manipulats, tenim la indústria de l'automòbil en xoc. Sobretot l'europea, perquè Toyota fa 21 anys que fabrica cotxes elèctrics. Ara diuen que la benzina contamina menys, i no s'havia estudiat bé l'impacte del dièsel.

A les fàbriques espanyoles, es produeixen uns tres milions de vehicles anuals. A Catalunya tenim la Seat, que fabrica algun model d'Audi i components de Volkswagen, o la Nissan, i tenim una indústria auxiliar del motor que dona feina a milers de persones. Un percentatge d'aquesta producció és dièsel: quin impacte té la crisi en aquesta indústria? No es carreguen les tintes en un sistema de motorització, per accelerar l'arribada del cotxe elèctric? Que té punts foscos: en la seva construcció hi ha materials contaminants. Existeix prou producció elèctrica, per resistir que una part del parc mòbil es connecti a la xarxa alhora?

En els models híbrids, on la bateria es carrega amb el motor de benzina, hi ha un gran triomfador: les marques japoneses. Hi ha l'americana Tesla, un cotxe de luxe a preu prohibitiu. L'amo de l'empresa, Elon Musk, és un milionari prepotent que tant somia en una aventura futurista de colonitzar el planeta Mart, com vol construir un tren dins un tub amb disseny espanyol, l'Hyperloop, que el faria circular a 1.200 quilòmetres per hora. Avui Tesla és un gegant amb peus de plom, són vehicles amb un disseny modern, alguns diuen que massa auster, amb una gran pantalla tàctil de comandament que molts copien, i que ha demanat diners als proveïdors per continuar amb la producció. Volen posar al mercat un elèctric més barat, per menys de 40.000 euros. Però ha d'arribar. No són molts canvis en la indústria de l'automòbil? Europa i nosaltres ens posarem les piles, segur, però volent ser tant modern, pots xocar amb la realitat. Perquè si el mercat es mou més ràpid que la teva capacitat d'adaptació, pots perdre la teva indústria. Que és una de les més importants que tenim, i ens proporciona grans beneficis.