Ensorrament d´estructures

Joaquín durall BANYOLES

Encara que tot just entengui de ponts, permeti´m opinar superficialment.

El de Gènova no té ni una sola arcada. Les arcades treballen a compressió; el ciment i la pedra és com millor aguanten: a compressió.

En els dos suports d´una arcada existeixen esforços laterals, que són absorbits per les arcades del costat; fins arribar a les arcades dels extrems els esforços laterals són absorbits per la pedra de la terra o pels contraforts artificials que fan els «ponters» dels ponts. El pont de Gènova, en no tenir arcades, ha de treballar més a flexió, és a dir, a traccions i compressions combinades. Per a això necessita una barbaritat de varetes de ferro, que treballen a la tracció, ben estiradets els pobrets. Les columnes de sustentació d´aquest pont viaducte es veuen inclinades simètricament; a la meva manera de veure, una altra complicació salvable amb les arcades que podrien mantenir-se sobre columnes perfectament verticals. A sota les arcades es poden posar tantes columnes per aguantar el pes de la carretera com es vulgui. El pes de la carretera comprimirà les arcades, que aguanten perfectament a la compressió. Si la carretera es suportés mitjançant tirants, baixant d´una arcada superior, més alta, és el mateix, però aguantada amb tirants des de dalt, comprimint igualment l´arcada.

En una paraula, si el pont de Gènova no ha caigut per terrorisme, ha caigut per alguna fallada dels complicats càlculs necessaris, o per no haver-lo dissenyat amb simples arcades, que ja els romans ens van ensenyar els seus grans avantatges.



Ningú desitja la seva mort

Jesús Domingo Martínez GIRONA

Menteixen els tossuts promotors d´aquesta llei, la de l´eutanàsia vull dir, quan esgrimeixen estadístiques prefabricades sobre l´acceptació social de l´eutanàsia. Hi ha molts joves que veuen la mort molt lluny i es mostren partidaris. Molts joves i majors estan impactats, i tacats, per la propaganda de casos extrems presentats com a sofriments indicibles. No obstant això, no es diu res de les cures pal·liatives, de l´eliminació pràctica del dolor, o de la professionalitat del personal sanitari, que qualifiquen l´eutanàsia com la «legalització de l´assassinat». Un d´ells ha manifestat que de més de mil pacients atesos en l´últim any cap havia demanat l´eutanàsia.



Et conec, herbeta que et dius marduix

ANGELA FERRER I MATÓ girona

El marduix és una herba que s´assembla molt a la menta però no té les seves qualitats i l´olor que desprèn la traeix i és fàcilment descoberta. Aquest Màster «rarillo» fet i no fet (més aviat no fet) és com el marduix: El seu tuf és tal que de lluny es veu la falsetat. Mira que són rucs els del PP! Escollir com a cap una persona que vol fer empassar a tothom mèrits que no té. Ja pot boquejar el Casado defensant els seus estudis. Tothom sap que menteix. Si el deixen seguir essent cap del partit ells mateixos es desacreditaran total i merescudament.