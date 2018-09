Entrevistats a Catalunya Ràdio, els advocats Andreu Van den Eyde i Àlex Solà explicaven que els jutges de l'Estat espanyol han estat enviant vídeos de les concentracions del 20 de setembre de l'any passat als jutges alemanys que havien de dirimir en l'Euroordre contra el president Puigdemont, convençuts que ells també hi veurien una rebel·lió com una casa de pagès. Els jutges alemanys van veure els vídeos, naturalment, i van arribar a la conclusió que no hi havia ni tan sols desordre públic. Heus aquí que mentre nosaltres vivim una cosa, els jutges de l'Estat en veuen una altra. Això, no ens enganyem, ja ho sabíem.

Ara en Quico Sallés ha tret a la llum, al digital elMón, tot un seguit d' e-mails que s'han anat intercanviant jutges d'arreu de l'Estat on es mostra clarament com ens veuen i com ens estimen. No tots, és clar, però sí un gruix de jutges suficient com perquè un nen de P3 comenci a entendre el que hem viscut i a treure conclusions dels judicis que vindran. Colpistes és un dels adjectius més discrets que ens dediquen. Espero que l'odi que traspuen els e-mails sigui d'interès per als jutges d'Europa que ja estan dirimint i dirimiran aquesta causa. Perquè la suposada imparcialitat que mai no ha existit per part de les institució de l'Estat respecte de Catalunya la tenim per escrit i amb noms i cognoms. Vivim en la indefensió total. Curiosament un jutge que va escriure en sentit contrari va ser multat per la judicatura. I l'exemple d'en Roger Español, a qui la policia espanyola va buidar un ull l'1 d'octubre passat amb una pilota de goma, ara es troba imputat per «llençar una tanca contra els agents». Espero que l'1 d'octubre i els dies que vindran anem més enllà de les botifarrades que s'anuncien. Ja saben que, fem el que fem, sempre estarem rebel·lant-nos.