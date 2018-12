Els amics de Quim Torra

Dijous hi va haver una batalla campal a Girona quan uns grups autodenominats antifeixistes van trencar un cordó policial dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu d'impedir un acte de Borbònia i Vox. Era previsible que passés el que va passar perquè la crida a fer impossible l'activitat de reconeixement a la Constitució estava anunciada. Els convocants a la contramanifestació sabien que hi hauria policia i també sabien com fer-ho per assegurar-se que aquests carregarien. Resultat: pedres i tanques volant contra porres i almenys una vintena de ferits, entre els quals uns quants agents. El problema no neix amb la convocatòria d'un acte on hi ha Vox al darrere; ni tampoc amb la convocatòria d'un acte a la contra del primer. El problema és molt més profund i arrenca amb el menyspreu per part de dirigents institucionals a les normes de convivència. «A vosaltres, amics dels CDRs, que pressioneu i feu bé de pressionar», deia el president Quim Torra l'1 d'octubre passat. I què fan «els amics»? Doncs el que va passar dijous a Girona. Ara Torra exigeix canvis al conseller Miquel Buch, en una nova decisió irresponsable de qui governa a la Generalitat. Molt probablement hi haurà moviments als Mossos. La incògnita està en què passarà si es torna a produir de nou una situació com la de dijous.