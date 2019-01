A més diners, menys fe

Un 99 per cent dels veïns de Geòrgia creuen en Déu, en un lloc que va ser durant setanta anys república soviètica i més aviat atea. No és una excepció. Les antigues nacions sotmeses a l'imperi de l'URSS copen els llocs de cap en matèria de religiositat a Europa, segons l'estudi que ha fet sobre aquest curiós assumpte el Pew Research Center.

De tan sorprenents dades no queda sinó deduir que Lenin i Stalin van fer un excel·lent treball a favor de la fe, encara que no exactament de la seva.

És cert que el mateix informe estableix que el campionat de l'ateisme el lidera la República Txeca, país que també es movia dins de l'òrbita de l'URSS. Darrere va Suècia, els habitants de la qual es fan el suec en aquestes qüestions: i tot seguit Bèlgica, Holanda, Noruega i Dinamarca. Res més normal. La socialdemocràcia, tan confortable, no coincideix amb la idea d'un paradís ultraterrenal.

El cas d'Espanya és igualment notable. Aquest que va ser durant gairebé quaranta anys un país regit pel nacionalcatolicisme sembla haver perdut la fe, almenys en part. Encara són un majoritari 64 per cent d'espanyols els que es declaren cristians, enfront del 31 per cent, que diuen no creure en Déu. Però no és menys veritat que uns 12 milions han abandonat la doctrina que va ensenyar en la infància.

Tot el contrari del que ha passat als països excomunistes, on set dècades d'ateisme imposat des de l'Estat han convertit els seus ciutadans en fervorosos creients. Potser s'hagi produït tant allà com aquí un efecte rebot davant l'adoctrinament.

La tendència general suggereix, però, que la fe en instàncies sobrenaturals decau a mesura que augmenta el nivell de vida de les poblacions. Henry Kissinger, aquell ministre d'Exteriors futboler i alemany que va tenir Estats Units, va dir o pensar en alguna ocasió que la democràcia és un luxe només accessible a partir dels 5.000 dòlars de renda per càpita. Per sota d'aquesta xifra, que des de llavors s'haurà triplicat amb la inflació, als pobres de la Terra només els quedaria bregar amb dictadures.

Pot semblar un tret de cinisme, però potser el gran Kissinger no anés tan desencaminat. Només cal fer una ullada al mapa econòmic del món per advertir que la riquesa i les eleccions solen anar juntes.

El mateix podria dir-se –amb molts matisos– dels hàbits de fe. Com més grans són els ingressos per habitant, menor tendeix a ser, en general, l'assistència als temples. Una cosa que ja va notar dècades enrere un indígena portat des de la selva a Nova York perquè se sorprengués amb els prodigis de la civilització moderna. A la tornada, el bon salvatge es va declarar confús pel comportament dels seus amfitrions. «Diuen tenir un Déu que està en els núvols», va explicar; «Però qui adoren en realitat, segons he vist, són unes petites fulles de paper de color verd».

Aquell home primitiu, però sagaç, havia descobert per simple observació les virtuts teològiques de sant Dòlar, el qual amb bona lògica es representa en estampetes sota la llegenda: « In God We Trust» («Confiem en Déu»).

No estranyarà que un 80 per cent dels americans declarin la seva creença en un «poder superior» i ultraterrenal. El malpensat Kissinger opinarà potser que s'estan referint al Déu dels bitllets, tan necessaris per a la democràcia i la descreença. Qui sap.