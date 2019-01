L'art de comprar al súper

La compra al supermercat s'ha convertit en un art. Si no apliquem el sentit comú i una sòlida voluntat, les tècniques de màrqueting ens sotmeten. En qualsevol cas, no són els productes els que ens trien, a nosaltres, sinó nosaltres els que escollim els articles més interessants. Perquè els productes no tenen vida pròpia i, per tant, no salten des de la seva posició fins a la nostra cistella. Què recomanen els experts? Doncs planificar i executar, és a dir, pensar i actuar en conseqüència. Els professionals s'esforcen perquè les temptacions siguin més fortes que nosaltres. Res és casual: els colors, la música i les olors que perceps, l'alçada a la qual està ubicat el gènere... Per descomptat, si en una ocasió no trobem el que busquem o veiem una oferta realment bona, podem saltar-nos el guió. Però només per un moment i únicament per a aquestes oportunitats. Des que va néixer el primer supermercat a principis del segle passat, les tàctiques comercials no han deixat de sofisticar-se. Els experts han calculat que la meitat de les decisions es prenen als passadissos. Com que el menjar saludable –fruita, verdura, etc.– està al primer tram dels locals, els clients que la incorporen al carro tendeixen a relaxar-se perquè tenen la consciència tranquil·la i acaben comprant aliments menys recomanables.