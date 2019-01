La carta de Madrenas

Quan s'acosten les eleccions municipals, és quan els bolets dels últims tres anys i mig apareixen com per art de màgia. Sempre és en aquest moment quan els grups de l'oposició fan el balanç a l'equip de govern i li treuen totes les vergonyes hagudes i per haver. Podem discutir si aquest és el moment o si el rendiment de comptes hauria de ser continu en tot el mandat, però el cert és que a la majoria d'ajuntaments la situació acaba essent aquesta. I l'equip de govern, també en aquest moment, fa tots els esforços inimaginables per vendre projectes de futur. Però amb això no n'hi ha prou. Es pot atacar amb idees i propostes i si s'ha fet la feina, només si s'ha fet la feina, un es pot defensar dels atacs dels rivals. La política és així. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha trobat amb dos bolets els darrers dies. Un d'ells, la situació a la plantilla de la Policia Local i les acusacions de manca de previsió de l'equip del PDeCAT. Tant és el desgavell a la plaça del Vi, que el govern va parlar del seu projecte policial quan ja ho havien fet tots els altres. L'altre bolet, la manifestació pels talls de llum a Font de la Pólvora. Aquell dia a l'alcaldessa no se la va veure, quan els veïns la volien a ella. Això és el que passa quan et jugues el mandat actual i el vinent a una sola carta. El problema és que aquesta també està començant a flaquejar.