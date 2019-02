Em pregunto com és que el gremi del taxi no va ser fa temps capaç d'adonar-se que el món de la mobilitat estava canviant a pasos de gegant. Quasi tant com a principis del segle XX, quan l'arribada dels primers automòbils va començar a acabar amb el domini dels carruatges tirats per cavalls. Els taxistes tenien tot al seu favor per poder liderar la nova revolució del transport públic. Però la imatge anava cada vegada empitjorant. No val la pena entrar en l'anecdotari que tenim tots sobre taxis que hem agafat en els darrers anys a Barcelona o Madrid. No acabaríem mai. El que mai he entès és com aquells taxistes que van amb un cotxe net i com cal, que són educats i vesteixen bé, que tenen la ràdio a un volum acceptable, no van fer un cop de mà quan tocava. He de dir que, menys mal, en els últims temps, l'aparició d'agrupacions de taxistes sota el paraigües d'organitzacions i associacions diverses, amb app inclosa, ha començat a millorar. Pitjor encara és la baixada de pantalons que ha fet el desgovern de la Generalitat en actuar contra la lliure competència, contra el ciutadà i defensar un gremi que, a llarg termini, acabarà essent el més perjudicat del que passa. Tampoc m'estranya tenint en compte el tarannà de qui mana a Catalunya. El que s'ha decidit per Barcelona és recular a temps pretèrits. Els VTCs, he de dir que tenen els seus inconvenients, responen a una demanda. És com intentar limitar el comerç on-line per defensar els comerços a peu de carrer. Desconec com acabarà la vaga a Madrid. En qualsevol cas, els taxistes seran sempre perdedors. La seva imatge està pel terra a l'espera que algú entre ells pensi que dins d'un marc de llibertat, fent un bon servei, són els qui més poden guanyar.