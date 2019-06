PACTES PER GOVERNAR LLORET

El resultat de les eleccions municipals del 26-M a Lloret de Mar obliga les forces polítiques a teixir pactes per a un govern amb estabilitat.

La majoria absoluta és 11 regidors. Junts per Lloret té 6 regidors, el PSC 5, Ciutadans 4, ERC 3, Lloret en Comú Podem 2 i Força Lloret 1.

De les dotze candidatures, només la meitat han obtingut representació. Les sis restants, que sumen un 14,84% de vots vàlids emesos, no han superat el 5%, que és el llindar legal per obtenir regidors.

Els independentistes sumen 5.321 vots (Junt per Lloret, ERC, Força Lloret i CUP) i els no independentistes 5.670 vots (PSC, Ciutadans, les tres variants dels Comuns Podem i PP), sense adscriure a cap bloc, per la seva indefinició, PIAI i Independents per Lloret.

És una incògnita saber el destí dels 1.781 vots obtinguts el 2015 pel Moviment Independent de Lloret (MILLOR), projecte personalista de Marc Fuertes, vinculat al populisme de dretes, que enguany no s'ha presentat.

Ara bé, és factible calcular la probabilitat d'una bossa d'abstencionistes entorn al 2,82% del cens, uns 610 vots fidels a aquest personatge destraler. Per tant, és plausible que només el 65,75% dels vots s'hagin transvasat.

Els beneficiaris serien Ciutadans i el PSC, que han augmentat 834 i 794 vots respectivament, tot i que «l'efecte Sánchez» és determinant en l'increment socialista. En aquests augments estarien inclosos també una part dels 915 nous votants.

Dit això, cal examinar les opcions de majories absolutes sense obviar la fascinació perversa de trencar la dicotomia esquerra-dreta i constitucionalisme-independentisme.

Així, Junts per Lloret (6 regidors), la llista més votada, pot governar en minoria amb ERC (3 regidors), però els referents per negociar pactes puntuals són, a la vegada, alternativa.

Força Lloret, liderada per una regidora de l'equip de govern, amb 763 vots (un 6,54%), ha aixafat la guitarra a l'actual alcalde, Jaume Dulsat, però el seu paper serà irrellevant, excepte en un pacte insòlit entre Junts per Lloret, Força Lloret i Ciutadans (11 regidors).

La majoria absoluta s'aconseguiria reeditant el tripartit (Junts per Lloret, ERC i PSC), amb 14 regidors o inaugurant un pacte entre Junts per Lloret i PSC (11 regidors) amb repartiment o sense de l'alcaldia dos anys per a Junts per Lloret i dos anys per al PSC.

També és viable un govern en minoria de PSC i Comuns (7 regidors) amb suport extern de Ciutadans (4 regidors) per investir alcalde Francisco Pastor (PSC).

En aquest supòsit, la gestió del dia a dia seria complicada sense un acord de legislatura entre el PSC, l'esquerra radical i la dreta «liberal».

Però, en política, no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat. Atenció, doncs!