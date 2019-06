Esfera 2019, el «remake»

L'any 1998 arribava als cinemes Esfera, film de ciència-ficció dirigit per Barry Levinson, el mateix de Rain Man i Sleepers, obra menor que resultava ser prou entretinguda i que, a més, comptava amb el trident interpretatiu format per Dustin Hoffman, Sharon Stone i Samuel L. Jackson al capdavant. La seva trama, a cavall dels clàssics 2001: una odissea a l'espai i Abbys, exposava les vicissituds d'un equip de científics nord-americans que investigaven una estranya nau espacial trobada al bell mig de l'oceà Pacífic, la qual amagava, en el seu interior, un hipnòtic artefacte esfèric classificat, inicialment, com una mostra de tecnologia intel·ligent d'origen desconegut. No cal ser molt cinèfil per intuir que aquestes primeres i excitants suposicions acabarien derivant cap a l'horror i el terror més psicològic. Dues dècades després d'aquesta efemèride totalment oblidable, val a dir-ho, el Departament d'Ensenyament ha volgut homenatjar el film produint un remake molt sui generis, una mena d'espectacle multidisciplinari en viu, i per fer-ho ha dipositat en l'empresa Itteria (el que vindria a ser la nostra Skynet), la responsabilitat d'adaptar l'essència d'aquella suposada tecnologia intel·ligent del film, a la nova plataforma digital de qualificacions implantada durant aquest curs escolar 2018-2019, amb l'objectiu de gestionar notes i avaluacions dels estudiants. Com bé saben els crítics de cinema i teatre més exigents, poques vegades els remakes superen les obres originals però s'ha de reconèixer que en aquest cas, el resultat final ha excel·lit les expectatives més pessimistes.

No per casualitat, els 40 millors tècnics especialistes de la companyia tecnològica, juntament amb les ments més privilegiades del Departament d'Ensenyament (???), han treballat colze a colze per assolir aquest excels i insuperable nivell de deficiència, i més tenint en compte l'opinió generalitzada entre el professorat que fins i tot un Excel compartit al Drive hauria estat més «bueno, bonito y barato». Segons el mencionat consell de savis, l'estat habitual de bloqueig de l'Esfera es deu a les fallides interaccions amb altres aplicacions, argument absurd i insuficient que, malgrat les elevades adjudicacions públiques destinades al projecte, ha de justificar també l'augment d'hores extres no remunerades que en el pitjor dels casos, els docents acumularan fins a la primera setmana de juliol. Com els científics del film original, milers de docents de primària i secundària han sucumbit durant aquest mes, els dies més intensos del xou, a estats d'estrès paranoicocrític, mals de cap, insomni, brots de psicopatia, malestar estomacal, vòmits, diarrees i inflamacions ovàriques i testiculars, hiperrealisme simptomàtic pel qual aquesta versió matinée del film ha estat un èxit. I és que, com tot el que fa referència al Departament d'Ensenyament últimament, la incompetència sempre supera la ficció.