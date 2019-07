Caixes de seguretat d'hotel no gens segures

A Barcelona s'han produït en el curt termini de dos mesos dos successos que posen en dubte la suposada seguretat de les caixes de seguretat que la majoria dels hotels posen a disposició dels seus clients dintre de les habitacions. Són caixes fortes generalment collades a la paret o al terra d'un armari o fins i tot a un prestatge.

Ara s'ha conegut un segon cas. El primer va ser al maig. En tots els casos el lladre –o lladres– va arrancar la caixa forta i se la va emportar. Així com si res, tot i el soroll que havia de fer i, encara més, donat el pes d'una caixa forta. Se suposa que la va treure en una maleta.

Aquest segon cas ha tingut més impacte social que el primer perquè ha estat en un hotel de luxe situat al Passeig de Gràcia. I també per la nacionalitat de les víctimes, sembla que de Qatar.

Arrancar una caixa de seguretat a les braves després d'haver accedit de manera no autoritzada a una habitació i fer-la desaparèixer sense que ningú se n'adonés s'ha convertir en un fet tan revelador que la suposada seguretat de la caixa forta ha fallat en tots dos casos com preocupant de cara al futur de qualsevol viatger.

Haig de dir que hi ha directors d'hotel i empleats que poden obrir una caixa de seguretat d'una habitació quan aquesta queda bloquejada per negligència del client o per qualsevol altra causa. I la poden obrir sense cap violència. De fet, una vegada, a Londres, el director d'un establiment em va revelar com ho feia. Molt ximple, però amb empleats fidels ningú ha de patir.

Ara bé, els dos successos recentment esdevinguts a Barcelona, que han consistit a emportar-se la caixa sencera, arrencada d'on estava fixada, amb tot el seu contingut i se suposa que amb els seus ancoratges sense que ningú se n'adonés és preocupant per un segon motiu. No va ser fins quan ja s'havia denunciat la sostracció que els empleats de l'hotel sembla que van poder comprovar que hi havia hagut una entrada no autoritzada a l'habitació.

Les conclusions semblen òbvies. La primera, que per ser segures les caixes de seguretat han d'estar ancorades en superfícies resistents, perquè qui més qui menys n'hem vist moltes que només es troben cargolades a un prestatge de fusta o de pladur dins de l'armari. I la segona, que als hotels hi hauria d'haver un sistema automàtic e immediat de detecció d'accessos no autoritzats a les habitacions que donés la veu d'alarma a la recepció per tal de reaccionar de manera immediata.