La supèrbia, un pecat capital

Màrius Viella La Bisbal d'Empordà

Tot ha anat molt accelerat, en principi, temps curt per preparar les eleccions, per part dels partits, però el problema ve de més enrere; quan Sánchez va substituir Rubalcaba va tenir la mateixa oportunitat de pactar amb Iglesias, però com que aquest es va precipitar a fer diagnòstics, es va ofendre i ho va esparracar tot, i va haver de claudicar, i no va ser possible per la ineptitud de Pedro Sánchez, que li va costar el liderat-ge.

Si hagués estat prou intel·ligent, ara, encara gaudiríem d'aquell govern de coalició amb Iglesias, sense els satèl·lits que ara ha de procurar convèncer, i els ciutadans s'haurien estalviat moltes despeses i el que també és molt però molt important és que Vox no tindria els 52 escons que ara ha aconseguit. Iglesias ja té el que volia, ara falta que Sánchez aconsegueixi el que ell volia, cosa que serà molt difícil, tot i que li sortirà molt car, perquè ningú li regalarà els escons.

Sovint penso quina força té la política, que només hi accedeixen per donar la cara, persones que tenen el perfil dels «xarlatans» que en el segle passat envaïen els mercats d'arreu venent mantes i paraigües. Tothom sap que darrere dels polítics, sempre hi ha una part interessada que mou fils i marca terminis, i això és la part que més mal fa a la societat que ha de viure i conviure amb els recursos escatimats; esperem que amb la participació d'UP en aquest nou govern, s'iniciï una nova formula política, però sense retallar els drets de ningú, ni d'aquells que pensen diferent perquè no estan contents del tracte que reben.



Catalunya desprotegida davant la violència de «som gent

de pau»

Francesc Buixeda Cabré Santa Pau

n Les protestes segueixen, van d'un lloc a l'altre, tallant carreteres i amb un immens perjudici econòmic, al transport, a Catalunya, a la resta d'Espanya i altres països. Tot per aconseguir la llibertat de polítics presos, els fugitius i la independència, que de tots és sabut, no es poden aconseguir per la força i la violència.

Tenim l'Estat amb un govern en funcions, que sols està en la disjuntiva de poder ser investit, després de dos processos electorals, i a Catalunya un govern dedicat únicament al procés, i promovent els aldarulls i retenint l'acció efectiva dels mossos, i també desobeint les resolucions del TC, fa que el procesisme independentista segueixi amb més virulència, a un pas de la violència efectiva.

Catalunya està abandonada i desprotegida, davant les accions del Tsunami Democràtic i els CDRs, perquè l'actuació dels mossos, segurament per instruccions del govern, sols pressiona els manifestants, i fins a l'últim moment no actuen amb contundència. La mostra la tenim a Irun, on l'acció de la policia ha estat efectiva i la circulació amb la frontera francesa reoberta sense problemes.

Després d'un procés electoral general, un govern en funcions, un govern català mirant cap a un altre costat, amb la direcció del cos de mossos d'esquadra, que atia les manifestacions i accions, és una situació insuportable, físicament i econòmica. Exigim de la classe política, espanyola i catalana, que per això els votem, accions immediates per aturar aquesta situació, sens perjudici d'iniciar negociacions, amb els independentistes catalans, perquè als vorals d'una crisi econòmica és impossible continuar així. Es una actuació d'Estat!



Experiències

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

n Amb motiu de la sentència del procés, el 14 d'octubre passat, el meu cor va dir «Prou! O et cuides de mi o marxo!». Caram, això és seriós. Sense perdre ni un minut, primera visita al CAP de Riudarenes, ambulància, hospital Santa Caterina, hospital Josep Trueta, quiròfan i ja tenim el meu cor ­restaurat, ja torna a funcionar a tota marxa. Encara que l'experiència va ser dura, el tracte de tot el personal amb qui vaig tenir contacte va ser excel·lent, fent que em sentís tractat com si fos el pacient favorit. Per tot això, gràcies, moltes gràcies, sou molt bona gent!

A Catalunya s'han fet coses molt ben fetes, una d'elles és el fet d'haver acollit gent de fora, els fills i les filles dels quals ara formen part d'aquest equip sanitari i s'adrecen als pacients en un perfecte català o castellà. Ara jo em pregunto, l'Institut Català de la Salut podrà pagar sous dignes a tot el seu col·lectiu amb les retallades que ens imposa l'Estat espanyol? Crec que no. Quina llàstima, tant de bo els puguem pagar els sous que es mereixen per la feina tan ben feta. Fem República Catalana o no ens en sortirem!



Els nostres joves

Jesús Domingo Martínez girona

n L'informe titulat «Protagonistes i espectadors» diu que els joves hispans s'emancipen més tard per la precarietat econòmica i el cost de l'habitatge.

Els resultats de l'estudi, realitzat per SM i la Fundació d'Ajuda a la drogoaddicció, sobre els nostres joves ratifiquen un canvi profund en la societat catalana que afecta amb més incidència les noves generacions. Un canvi en què els valors sobre els quals construir el projecte de vida han mutat cap a formes líquides d'articular les relacions personals i socials.