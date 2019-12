Alba Vergés incompleix el seu compromís

Alguns polítics creuen que el calendari no corre. És el que li ha passat a la consellera de Salut, Alba Vergés. El passat 15 de febrer, durant una visita a l'hospital de Figueres, va assegurar que, després de molt temps d'espera, enguany se sabria la ubicació del nou hospital de referència de les comarques gironines, que ha de substituir l'actual Josep Trueta. Ja es tractava d'una mala notícia, perquè la consellera allargava la decisió un any més, però, quan ens acostem al final del 2019, Alba Vergés ha comunicat a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ho posposa fins al mes d'abril de l'any vinent. El delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, també havia anunciat, l'agost de 2018, en una entrevista al nostre diari, que «la ubicació del Trueta es decidirà el 2019». Pere Vila no té cap responsabilitat directa en la decisió, però, si es va mostrar tan categòric, és perquè així li ho devia haver informat la Conselleria de Salut. A la política catalana, qui dies passa, anys empeny.



La consellera Alba Vergés té un problema: haurà de prendre una decisió que agradarà a uns i desagradarà a d'altres. I quan apareguin les lògiques crítiques dels que hi estiguin disconformes no podrà desviar la culpa a Madrid, com és costum en el seu Govern. Haurà d'assumir ella tota la responsabilitat. L'actual executiu de la Generalitat, igual que l'anterior, no està acostumat a decidir res. Alba Vergés és una consellera que, malgrat dirigir el departament més important i amb més pressupost de la Generalitat, pràcticament ha passat desapercebuda. Ni coneix el sector sanitari, ni té un perfil polític destacat.



La decisió és complexa. Per treure un hospital a una capital com Girona, si arribés al cas, cal argumentar-ho molt bé. Però, essent, per moltes raons, important la ubicació, ara el més preocupant ja no és on s'instal·larà, sinó si s'arribarà a construir mai. Fa deu anys que el govern tripartit va presentar un projecte, que després va ser retirat pel Govern d'Artur Mas amb l'argument de la crisi. El conseller Boi Ruiz no es va preocupar mai del nou Trueta i el seu successor, Toni Comín, el pitjor conseller de Salut que ha tingut Catalunya, va tirar pilotes fora i no va prendre mai cap decisió. Mentrestant, l'edifici i les instal·lacions, malgrat alguna reforma puntual, ha envellit deu anys més. L'anterior gerent de l'ICS havia fixat l'any 2023 com a termini màxim per obrir un nou hospital a Girona. Per calendari, ja és impossible, i en el millor dels casos no el veurem fins a l'any 2030, si és que s'acaba fent. Amb l'actual govern, sembla difícil que es prengui una decisió d'aquesta magnitud. Un desastre més.