SUPERBARDEM SALVA EL PLANETA

L essència del canvi climàtic consisteix en el fet que pretenen salvar-nos de les seves conseqüències, eventualment letals, les mateixes persones que l'han provocat. Entre ells sobresurt Javier Superbardem, quant a usuari preferent de la línia aèria Madrid-Los Angeles, passatger freqüent de jet privat i propietari d'una fortuna familiar estimada en cent milions d'euros. Oh!, sorpresa, la contaminació és proporcional als ingressos econòmics. Encara que Superbardem es refugiés en una cova per practicar l'estil de vida troglodític, els seus diners seguirien emmetzinant el planeta per les mateixes vies financeres que ens han conduït al preapocalipsi. I ni tan sols aquest article solidari li suggeriria que s'apliqués la recomanació evangèlica de repartir la seva riquesa entre els pobres.

Greta Thunberg pot presumir de puresa, almenys fins que porti deu anys de predicadora, però a Superbardem no li arriba la presumpció d'innocència. La seva opinió sobre el canvi climàtic posseeix la mateixa força que la seva anàlisi detallada sobre el futur de l'emissió de positrons. No obstant això, actuar és fingir amb professionalitat, per la qual cosa sorprèn que un actor de la seva categoria no hagi memoritzat correctament el seu primer paper de superheroi.

L'únic objectiu del discurs de Superbardem era insultar el president dels Estats Units (63 milions de vots) i l'alcalde de Madrid (900 mil suports). Hem passat dels temps en què els còmics eren simples bufons a l'exaltació en què se'ls permet expedir títols d'estupidesa. La rectificació posterior només tenia per objecte salvaguardar la taquilla, cap mite pot enfrontar-se amb la meitat dels seus potencials clients. Què té a veure tot això amb el canvi climàtic? El mateix que el discurs de l'actor. Si el planeta l'ha de salvar Superbardem, la situació és més dramàtica del que imaginàvem.