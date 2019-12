Impostos i mitges veritats

Si la proposta d'Ordenances Fiscals de Lloret per al 2020 és aprovada, els cinc impostos municipals s'apujaran. L'equip de govern (JuntsxLloret i PSC) s'ha esforçat a dissimular els augments per evitar el rebuig ciutadà.

Doncs desvelem els detalls. 1) L'impost sobre béns immobles (IBI) s'apuja un 3,06% per a tots els immobles urbans, excepte els destinats a hostaleria, locals d'oci, bars, restaurants, comerços, indústries i oficines, que obtindran una rebaixa del 3,64%, per una sentència que va anul·lar el tipus impositiu del 0,77%, superior al 0,72% general.

A partir de 2020, hi haurà un tipus únic del 0,742%. L'increment total se situarà al voltant de l'1,71%, amb un augment de la recaptació entorn als 300.000 ?.

2) Quant a la quota municipal de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), tindrà un increment mitjà del 23,50%, uns 200.000 ? més de recaptació, en termes constants. Afecta uns 450 establiments que tenen un volum de negoci de més d'un milió d'euros anuals.

La pujada és perquè s'incrementen els coeficients de situació, que en carrers de categoria tercera passen del 2 al 2,7 (augment del 44,44%) i en els de categoria primera, del 2,2 al 2,8 (augment del 27,27%). Així s'afavoreix l'activitat econòmica? És discutible.

3) Pel que fa a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica («impost de circulació»), únicament augmenten les tarifes dels turismes perquè la resta és en els màxims legals.

Ara bé, per quins set sous, per als vehicles de menys de 8 CV, s'apuja un 2,88% i per als de més de 16 CV, només un 0,90%? L'excusa és «incentivar el transport col·lectiu, com a mesura de millora de la sostenibilitat». Aleshores no s'entén que l'augment més alt sigui per als vehicles que menys contaminen. Riure per no plorar!

4) En l'Impost sobre Construccions (ICIO) no s'hi val a dir que s'incrementa un 0,50%, sinó que és un 15,63% perquè el tipus impositiu passa del 3,20% al 3,70%. És una mesura que no ajudarà a abaratir el preu dels habitatges. Ni de conya!

5) Per últim, és erroni afirmar que la «plusvàlua augmenta un 2%». El tipus impositiu s'incrementa un 8% (del 25% al 27%, 2 punts percentuals). Per fer el càlcul, el valor del terreny es multiplica per un tant per cent anual sobre el nombre d'anys des de l'anterior transmissió. El percentatge aprovat per l'Ajuntament s'incrementa un 25% en el període d'1 fins a 5 anys, en un 33,33% fins a 10 anys, en un 23,81% fins a 15 anys i en un 18,18% fins a 20 anys. L'efecte conjunt d'aplicar el percentatge i el tipus, per exemple si han passat 5 anys des de l'anterior transmissió, és un augment del 35%. Déu-n'hi-do!

En fi, si es decideix apujar impostos, s'ha d'aguantar el tipus. Les mitges veritats són enganyoses.