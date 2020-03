La instrucció dels Roca

Les declaracions i contradeclaracions polítiques em solen cansar gairebé sempre, però estem creuant límits que havia pensat que mai sobrepassaríem i menys amb una situació absolutament inèdita com la que ens ha tocat viure. Quan tot hagi passat, haurem d'analitzar què s'ha fet bé i què s'ha fet malament i serà el moment d'assumir les responsabilitats. Ara no toca. Les peticions de confinament de territoris, de més seguretat, mitjans i material s'han de fer, però no en rodes de premsa on cada dia es repeteix el mateix que s'ha dit a l'anterior i que només serveixen per acontentar a la parròquia. Les peticions, les idees, les propostes de millora, s'han de fer de govern a govern, de conselleria a ministeri i no públicament. Continuem ancorats en la queixa permanent, en el victimisme que no ens deixa avançar i ens autolimitem políticament i socialment i enmig de la crisi del coronavirus no fem altra cosa que empitjorar la situació. Joan Roca, d'El Celler de Can Roca, no pot ser més clar en l'entrevista de l' Albert Soler a Diari de Girona. «Cada territori té trets específics, però ara és hora de mirar de ser pràctics i d'anar plegats». Mira que és fàcil el que diu el xef i alguns encara no ho entenen i crec que no ho entendran mai. Així no sortirem del pou en el qual ens trobem.