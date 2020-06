Final de curs a La Mercè

Eulàlia Rodríguez Pitarque Torroella de montgrí

El passat dijous 18 de juny, s'ha celebrat l'acte de graduació d'una promoció més de l'Aula d'Escriptura de Girona. Asseguts amb separació i pujant a l'escenari d'un en un, s'hi han anat llegint diversos textos acompanyats de dos músics excepcionals.

Tot ha tingut lloc a la seva seu, al Centre Cultural La Mercè. Poc després a la mateixa seu assistíem a una master class del pintor ­Guerrero Medina, que ha pintat un paisatge a l'oli davant de l'auditori en silenci.

Tot plegat no ha fet sinó que confirmar la represa de l'ambient cultural en aquest centre d'art i literatura, amb el màxim de normalitat possible. Per exemple, Vicente Huedo impartia mentrestant pintura i simpatia per igual a la seva aula del primer pis.

Per unes hores d'aquest vespre de dijous, a pesar de les mascaretes, hem tingut el miratge, però també la certesa, que podem continuar i superar aquest parèntesi que és i continua sent el coronavirus amb l'ajut de les mesures profilàctiques, però també i no pas menys amb allò que ens fa més humans: la cultura i l'art.



Buff...

Lluís Torner i Callicó Girona

Ahir va tenir lloc la revetlla de Sant Joan i, si hem de ser sincers, en esdevenir-se en plena fase 3, quan ja es parla de l'aixecament de l'estat de risc, tot i que mantenint certes limitacions, sobre mascaretes, distàncies a respectar, límits en les concentracions, etc. i que Protecció Civil ja feia setmanes que hi treballava, establint mesures de protecció; tenint en compte que sempre hi ha persones que no respecten les normatives, ens feia por que es produïssin transgressions, i que s'incrementés el risc de contagis.

L'endemà, dia de Sant Joan, el primer que hem fet és llegir els diaris i escoltar les notícies, i... d'aquí ve la nostra exclamació de «buff» (tranquil·litat), ens hem adonat que la nostra por fou infundada. La gran majoria de la gent ha obrat cívicament, respectant les normatives i les prohibicions; i tret d'algun esporàdic cas –sempre hi ha excepcions– la revetlla va esdevenir pacífica, la qual cosa ha de congratular a tothom.

Sí que hi haurà hagut empresaris que se n'hauran ressentit, en els seus respectius negocis, sap greu, però pensem que prevenir el greu perill de contagis, en favor del manteniment de la salut, era la major prioritat; i això s'ha aconseguit, i ho agraïm sincerament.

Gràcies! És el nostre parer.



De locomotoraa vagó de cua

Joan Boronat Lecha Blanes

A Catalunya, els partits polítics pugnen per aconseguir vots per un govern autonòmic, és a dir, dependent del Govern central. Els polítics catalans són uns dependents, que cobren i cobraran, mentre facin el que diu aquesta maleïda Constitució imposada pels seus amos, pels nostres amos, el poder fàctic, centralista i unionista espanyolista, recolzat per polítics, militars, policia política i jutges polítics. Si no fem el que ens manen, ens acusen de rebels i ens fiquen a la presó.

Per a què serveix un Govern autonòmic quan només poden fer el que els mana el Govern central? Serveix per mantenir el poble dividit. Partits catalanistes o partits anticatalanistes. Dretes o esquerres.

El poder fàctic espanyol no permetrà que els catalans forcem l'eliminació de càrrecs politics i assessors, perquè això podria encomanar-se al sistema polític estatal.

El poder fàctic espanyol està transformant el que era un dels motors de l'economia espanyola en el vagó de cua. Forçant el tancament de fàbriques o foragitant-les perquè marxin fora de Catalunya, la qual cosa comporta la crescuda de gent sense recursos, fent augmentar la necessitat d'ajudes estatals.

El poder fàctic espanyol està fent augmentar a Catalunya el nombre de prejubilats, desocupats i pobres, i d'aquesta manera passarà de ser contribuent neta a necessitar els recursos estatals. I quan aquests no arribin, o gran part dels pocs que arribin se'ls emportin els sous dels polítics, expresidents, etc., el poble protestarà.

El poder fàctic espanyol està fent tot això per provocar un alçament revolucionari del poble català per tenir el motiu d'enviar-nos els tancs.

Guardem les estelades per l'Onze de Setembre. Quan toqui enfrontar-nos a les provocacions, ho farem plegats, amb banderes i pancartes obreres, i sense violència.



Fem neteja, ja !

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

En nom de la democràcia demanem un referèndum per la república o la monarquia, ja estem tips de les prebendes dels Borbons.

Una Comissió d'investigació a fons i amb totes les conseqüències (reis, senyors X, Gürtels i 3%), encara que gats amb gats no s'esgarrapen.

Neteja de sangoneres de l'administració que no fan brot, homes de confiança dels polítics de torn amb sous a finals de mes que la majoria no es guanyen.

Una comissió d'investigació i judici dels muntatges falsos dels claveguerams de l'Estat per crear falsos muntatges en prejudici de la honorabilitat de les persones. Sr. Borrell, no és lleixiu el que ens fa falta, és fer neteja.