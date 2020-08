Pantà baromètric

Catalunya és un país curiós que no vol la independència però dona el govern als independentistes. Ho diu el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO (depenent de la Generalitat), que en el seu darrer treball estableix aquestes certeses estadístiques.

Per un costat, detecta que el 50,2% dels enquestats està en contra que Catalunya «esdevingui un estat independent», mentre que el 42% hi està a favor. Però alhora pronostica que l'independentisme revalidaria la majoria absoluta al Parlament si ara se celebressin eleccions. Encara més: els de Junqueras i els de Puigdemont tornarien a quedar frec a frec, quasi empatats en diputats.

És veritat que el CEO aplica una cuina intensa a les respostes dels enquestats. En intenció declarada de vot, ERC quasi dobla Junts, però la cuina multiplica per dos el vot juntista fins aconseguir una mena d'empat. Segons el mateix procés culinari, l'independentisme suma el 48% dels vots. Això confirma la sospita que un cert nombre de votants (el 6% del cens) vota partits secessionistes però no desitja realment la secessió; una anomalia que només s'explica si estan convençuts que els candidats no faran realitat el que proclamen.

De manera que si avui se celebressin eleccions, el Parlament només mostraria canvis importants en la composició de la meitat constitucionalista, amb una greu reculada de Ciutadans a favor del PSC i el PP, i l'entrada de Vox, però en l'altra meitat els dos grans partits de la majoria de govern continuarien sense distanciar-se prou per establir una jerarquia clara entre ells. Amb l'element afegit que sortirien d'una campanya electoral durant la qual les apel·lacions a la dignitat i al mandat de l'1 d'octubre haurien estat constants, però a l'hora de la veritat no tindrien ni un full de ruta compartit, ni una mateixa anàlisi de la situació, ni tan sols una majoria social favorable a trencar les amarres que uneixen Catalunya a Espanya. De fet, quan la pregunta es formula diferent, resulta que la suma d'autonomistes i federalistes (52%) supera els independentistes purs (34%).

Les masses no es mouen. L'independentisme es troba atrapat en un pantà baromètric. I envoltat de taurons.