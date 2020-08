En l'actualitat estem vivint la pandèmia de la covid-19, la més greu i maligne de les plagues que s'han produït a la nostra història i, segons el New York Times, l'escàndol del rei més corrupte de la dinastia borbònica. Joan Carles ha deixat el Regne que Franco li va traspassar, sense tornar ni un ral dels milers de milions que va cisar a l'erari públic. Abans de la fugida reial, el Govern de coalició va decretar un seguit de mesures socials –atur, expedients de regulació, retorn a la feina, ajudes econòmiques als desvalguts, moratòries hipotecàries, subvencions a les petites empreses, etcètera–, que, donats els rebrots de l'endèmia cada vegada més nombrosos, no es podran mantenir. Se li n'han anat de les mans.

Les raons són de sentit comú: la incontenible propagació de l'atur, la insuficiència dels llogres aconseguits del Fons Monetari Internacional (FMI), respecte a Espanya, i l'especulació motivada per l'egoisme i cobdícia dels poderosos enfront dels més pobres. La covid-19 és el virus de la fam. Seran molts els ciutadans que es quedin sense recursos. Arribarà la misèria i amb ella la bulímia total i despietada. Els polítics s'aprofitaran d'ella per a aconseguir els seus objectius. Això fomentarà l'odi de les classes més humils cap als poderosos i un augment exacerbat dels delictes econòmics. La gent haurà de robar per poder menjar. Els governs ultraconservadors que aniran regnant no trobaran una altra solució que implantar un Codi Penal retrògrad i restrictiu per protegir i defensar la classe privilegiada per l'Estat enfront dels més desvalguts.

Les cues de la fam es produeixen a tot l'Estat. A moltes capitals, Barcelona i Madrid, entre d'altres, cada dia sorgeixen més necessitats; persones de tota classe i condició sense cap mena de recursos. Les peticions d'ajudes per a menjar es dispararan en més d'un 50%. Girona, fins ara, ha estat l'excepció a pesar del gran nombre d'aturats que s'hi ha produït últimament, ja que ha rebut 9.300 quilos de menjar donats per una cadena de supermercats. Ha estat una excepció. Les conseqüències de la covid-19 i de les irregularitats fiscals de la Corona causaran més morts que la mateixa pandèmia. La covid-19 ha creat diferències abismals entre els rics de sempre i els nous pobres. Si com es preveu, no hi haurà cobertura sanitària i els desnonaments es reproduiran, la ciutadania arremetrà contra els que gaudeixen del poder.

Mentre tot això passa, que és molt, la Casa Reial, segueix rebent milions d'euros dels contribuents. A part de les usurpacions multimilionàries de l'emèrit, de las quals s'han beneficiat tots els membres de la família, segons la llei de pressupostos, els Borbons només perceben 7,8 euros a l'any. No és cert. El salari oficial del rei Felip VI és de 240.000 euros i el de la reina Letícia, de 131.400. Però, a part, reben més partides, com la del Ministeri de Defensa, que els dona 6,4 milions d'euros per a l'activitat de la Guàrdia Reial i altres cents de milions d'origen desconegut. Per la seva banda, l'exreina Sofia en recapta 106.500, a més dels sous de les princeses. Entre tots, es queden amb un 8,5% de la dotació de tot l'Estat.

Felip VI va estudiar EGB en el Col·legi Santa María de los Rosales, de Madrid, i després va rebre l'equivalent canadenc al COU en un col·legi del Canadà. Per aquesta i altres raons, l'actual rei d'Espanya no coneix la tesi d' Arnold J. Toynbee sobre la repetició dels fets de la història. La Revolució Francesa va ser conseqüència de la fam. Ara es multipliquen, dia a dia, les persones que passen gana. Felip hauria de reflexionar-hi. La Revolució Francesa es va iniciar a conseqüència de la bulímia. El matí del 16 d'octubre de 1793 tot París surt als carrers, als balcons i a les teulades. Maria Antonieta, esbroncada i insultada, es dirigeix al cadafal, després de ser sentenciada a morir a la guillotina, nou mesos després de l'execució del seu marit, el rei Lluís XVI. Quan cau el cap de la reina, el botxí el mostra a la multitud que abarrota la plaça de la Revolució. El pobre crida, amb l'odi i la fellonia que mantenia dins: visca la República!

Avui, en ple any de malaurança de 2020 i de la fugida de l'emèrit, no haguera de passar el mateix. Els Borbons tenen la paraula.