La ciència no té color ni bandera. Malauradament, però, no tothom ho veu així. Ho hem vist quan es tracta d'investigar i gestionar reptes com el canvi climàtic, l'ús sostenible dels recursos naturals i la salut pública. Les picabaralles entre països per afrontar la reducció de les emissions que provoquen el canvi climàtic o l'accés als recursos pesquers (només cal veure com la pesca ha estat el darrer escull del Brexit) són exemples d'usos partidistes de la ciència. També s'ha comprovat amb les necessitats urgents de salut pública: per exemple, amb la investigació i distribució de les vacunes entre països amb relació a la pandèmia de la covid-19.

Per poder avançar en el coneixement científic i gestionar correctament els béns comuns com els recursos naturals, els espais verds i blaus i la salut pública, és important que les investigadores i investigadors es puguin moure lliurement en un context de mentalitat oberta, objectiva i independent, amb esperit de col·laboració. La ciència ha de permetre avançar no només a la seva comunitat més propera, sinó a tota la humanitat. La pandèmia de la covid-19 i el canvi climàtic ens mostren que tots vivim sota un mateix sostre, i que només una visió global i integrada que consideri totes les nacions, opcions polítiques i empreses permetrà solucionar els problemes mediambientals i de salut que ens acorralaran in crescendo en les properes dècades. Els interessos individuals d'alguns científics, polítics i empreses a qualsevol escala portarà, més enllà de beneficis a curt termini per a pocs, a perjudicis a llarg termini per a tots. És evident que les corporacions i les institucions cada cop són més conscients de la necessitat d'adoptar criteris globals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, però en el dia a dia, encara naveguen per totes les mars estratègies de funcionament esbiaixades on els interessos individuals i locals se sobreposen a l'interès comú i global. Cal erradicar aquests plantejaments del passat i adoptar definitivament una nova estratègia científica on, per sobre de totes les banderes i colors, hi hagi sempre la humanitat.