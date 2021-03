L'Ajuntament ja té tisores

Miquel Mengual Casellas - Girona

Fa pocs dies sortia publicada una petita, però per a mi importantíssima carta. En aquest interval ja hem rebut resposta del consistori pel que fa a la nostra setena reclamació. El consistori segueix negant-se a podar lleugerament tres arbres,tot i ser per motius de salut d'una ciutadana que, per moments, sent i tasta l'empitjorament de la seva malaltia.

Aquest empitjorament, que la priva de respirar diverses estones al dia, es va agreujar pel fet d'haver estat confinada l'any 2020 i exposada nit i dia als al·lèrgens que el consistori nega que existeixen.

No cal perdre's que un dels articles en què es recolzava el consistori per negar que aquests arbres no tenien al·lèrgens, del qual ens va enviar un enllaç... no existeix. El prestigiós centre educatiu no té constància d'aquesta adreça web. No us ho perdeu: «criteris per a la poda a Girona: 1) branques toquen la façana, 2) branques baixes suposen perill d'ensopegar, i 3) branques freguen fils o fanals de l'enllumenat. No existeix cap justificació per escapçar i coronar un xic l'esgarrifosa xifra de tres exemplars. Ni que sigui per motius de salut. Els motius de salut no formen part de cap criteri del protocol de poda. Quin meravellós exemple.

Tampoc ha admès com a prova l'informe mèdic que deixa explicitat clarament que aquests arbres en són part del motiu. Curiosament, però, al c/ Rajolers s'han podat tots. Al parc del Migdia, bastants. Al c/ Juli Garreta, sis o set magnòlies en altura. No em vull allargar. És a dir, l'Ajuntament ara sí que té tisores, però no les ha esmolat. Què faríeu?

Agraïment

Eulàlia Rodríguez - Torroella de Montgrí

El divendres 12 de març, en plegar de la feina i en tornar cap a casa per la carretera que va de Sant Pere Pescador a Sant Martí d'Empúries, vaig tenir un accident de cotxe. Des d'aquí vull agrair tant l'ajuda com el comportament de tothom davant el fet.

Dono les gràcies en primer lloc a uns francesos que viatjaven al cotxe de darrere del meu i que van ser els primers que van intentar d'obrir la porta del meu cotxe, mentre em treien de sobre els vidres més grans. També agraeixo a la persona que va provocar l'accident que vingués de seguida a demanar perdó i excuses, tot atribuint l'accident a l'estat de la carretera arran la pluja.

Vull agrair a les persones de la meva feina que em van ajudar a avisar els Mossos, així com també a tots aquells que es van aturar i em van ajudar en el possible. Moltes gràcies a les dues persones de l'ambulància que em van treure del cotxe i expulsar els vidres de la roba i del cos.

Moltes gràcies al Josep, del meu taller de Verges, que va venir només de trucar-lo a fer-se càrrec del cotxe accidentat. Moltes gràcies també als bombers i mossos que em van tranquil·litzar del tot i es van fer càrrec de tots els tràmits.

També vull agrair a urgències de l'hospital de Figueres, que, tot i estar col·lapsats i que l'espera es va fer llarga, quan em van atendre ho van fer molt bé, de forma amable i eficient. I a la Lourdes, que em va venir a buscar a l'hospital per portar-me cap al Baix Empordà i deixar-me un cotxe.

Agraïment també pels meus germans, que just en aquell moment arribaven de Barcelona per assegurar-se que estava bé. Com també després ho han fet més persones posant-se en contacte amb mi.

Fem-ne un bon ús

Nora González Salas - Girona

És molt habitual que cada dia visitem una multitud de pàgines web o d'aplicacions. Encara que no ens n'adonem, si pels adults suposa un cert esforç deixar de banda les pantalles i posar-se a fer les seves labors, en el cas dels menors és encara molt més complicat, ja que ells han nascut amb això.

Des del meu punt de vista les pantalles connecten les persones de manera molt addicta, però sí que és veritat que també hi ha diverses persones que se saben controlar i fer-ne un molt bon ús. N'hi ha d'altres que no en saben i les utilitzen constantment i no fan bones accions amb elles. Personalment, crec que si se'n fa un bon ús i s'utilitzen de manera necessària i no se n'abusa, poden tenir molts avantatges i molts beneficis que a cadascun de nosaltres ens facilitaran les feines, perquè la majoria de la gent treballa a través de les pantalles i té la informació necessària per posar-se a treballar.