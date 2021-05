La Llei Orgànica de protecció de la infància i l’adolescència ha estat aprovada fa uns dies al Congrés de Diputats amb ampli suport. Les xifres de la violència contra els menors romanen en bona part ocultes, com succeeix en pràcticament tots els casos en què la violència es perpetra en relacions interpersonals. En el cas dels menors, augmenta per la seva situació d’especial vulnerabilitat, precisament la que la llei ha de protegir. No es tracta de promulgar drets a manera de privilegis, sinó d’atendre les necessitats específiques de les víctimes de delictes greus que, en aquest cas, afecten els menors.