El medi ambient i els drets humans

El canvi climàtic és generat essencialment per l’activitat humana. Activitat que, entre altres coses, inclou l’exercici de drets i llibertats, perquè encara que a vegades no ens n’adonem, l’exercici i gaudi d’alguns dels nostres drets humans també forma part d’aquestes activitats que, directament o indirectament, incideixen en el canvi climàtic. Però al seu torn, el canvi climàtic està incidint en la vida humana i, per tant, en l’exercici i gaudi de pràcticament tots els drets humans.

La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic defineix per «efectes adversos del canvi climàtic» els canvis en el medi ambient físic o en la biota resultants del canvi climàtic, que tenen efectes nocius significatius en la composició, la capacitat de recuperació o la productivitat dels ecosistemes naturals o subjectes a ordenació, o en el funcionament dels sistemes socioeconòmics, o en la salut i el benestar humans.

Altres noticies de Karlos Castilla

En paraules més simples, això significa que el canvi climàtic pot afectar la nostra salut, la capacitat de conrear aliments, la diversitat animal i vegetal amb què comptem, l’habitatge, la seguretat i el treball, la manera de relacionar-nos, els llocs on vivim, els llocs i formes de descans, com ens organitzem com a societat. Evidentment, afecta algunes persones més que altres, no només pels llocs on vivim, sinó també perquè algunes persones són més vulnerables als impactes climàtics, com les que viuen en petites nacions insulars i altres països en desenvolupament, degut a factors com la pobresa, el gènere, l’edat, la condició de minoria i la discapacitat. El canvi climàtic constitueix una amenaça per a la nostra supervivència.

Per tant, sembla clar que, en alterar-se el clima, la forma en la qual exercim i gaudim dels nostres drets humans també es veu alterada, d’una manera o una altra, segons les característiques i contingut que té cada dret humà. D’aquí que drets com la vida, la salut, l’alimentació o l’habitatge siguin els que més fàcilment s’identifiquen com a susceptibles d’afectació, però no són els únics.

A més, la relació canvi climàtic-drets humans també és important pel que ja abans s’avançava: hem de prendre consciència que, per exemple, l’exercici dels nostres drets a la propietat, a l’habitatge, a l’alimentació, a l’educació, a la llibertat d’expressió, a la lliure circulació, a l’accés a la informació, al treball i molts més, si els exercim de manera individualista i pensant en un benefici estrictament personal sota el model de consum i explotació majoritari en el món denominat com a desenvolupat, podria ser no només generador d’elements causants del canvi climàtic, sinó també l’origen que altres persones en altres regions del món no puguin gaudir d’aquests mateixos drets, en sofrir els impactes climàtics generats per l’exercici abusiu dels nostres drets. Per això és important prendre’n consciència, tenir present que l’exercici dels nostres drets també pot generar un impacte en el medi ambient.

Així, el que preocupa de la relació canvi climàtic-drets humans és que moltes vegades només es posa interès en la incidència que hi ha en una direcció, oblidant que es tracta en realitat d’una relació d’incidència bidireccional.

Possiblement és una mica tard, però és important tenir present que sense naturalesa i medi ambient sa, saludable i sostenible, molt difícilment podem parlar de drets humans per a totes i tots. I això no és cap descobriment modern, és simplement la constatació d’una realitat.

Subscriu-te per seguir llegint