La possible ampliació de l’aeroport de Barcelona -Aena hi vol invertir 1.700 milions d’euros per construir una nova terminal i allargar la tercera pista- és la notícia econòmica de la setmana. Per molt que ara fa poc més d’un any el gestor aeroportuari assegurés que una ampliació del Prat podia ser «complementària» amb el projecte de convertir Girona en la quarta pista del Prat, a ningú se li escapa que una inversió de tal calibre a Barcelona aparcaria els projectes de futur a Girona. Amb una nova terminal al Prat ben connectada amb el centre de Barcelona, la possibilitat d’impulsar un baixador del TAV a l’aeròdrom gironí perd sentit.

Mentre el món econòmic clama per tirar endavant l’ampliació a Barcelona -avui faran una demostració de força a Barcelona-, en el polític, el consens no arriba. Els ajuntaments de Barcelona i el del Prat no ho acaben de veure clar i la Generalitat no es defineix a l’espera de buscar un acord entre els socis de govern. Qui tampoc parla són les institucions gironines que, en teoria, vetllen per promocionar l’aeroport de Girona. Ni la Diputació ni cap patronal ha reivindicat els últims dies les instal·lacions de Vilobí com a alternativa a l’ampliació del Prat. I això que d’arguments en sobren: Girona té potencial de creixement, està molt a prop de Barcelona i dels principals pols logístics del país, i amb una inversió raonable es pot connectar l’aeroport a l’alta velocitat.