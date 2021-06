He deixat que passessin uns mesos a veure què passava. I res. Anem a veure el que va passar el 28 d’octubre de 2020. La Guàrdia Civil va fer una acció que van anomenar Operació Volhov, en què van detenir 21 persones per ordre del jutge del jutjat número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre. L’operació l’encapçalava un home d’extrema dreta molt conegut pels catalans, el teniente coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena. L’home que de dia feia informes delirants i de nit insultava a les xarxes els que investigava. El va protegir de forma lamentable el jutge Manuel Marchena. De fet era un element suficient per desestimar tots els informes de Baena. Van detenir 21 republicans catalans acusats de tota mena de coses, en realitat una venjança contra el ridícul dels aparells de l’Estat envers el Tsunami Democràtic. Nou d’ells van estar detinguts dos dies.

Anem a veure què vol dir el topònim Volhov. És el riu que dona nom a una de les batalles derivades del setge a Sant Petesburg en aquella època anomenada Leningrad. Va ser un dels episodis més salvatges de la II Guerra Mundial. La 250a Divisió d’Infanteria de la Wehrmacht, anomenada la División Azul, és a dir, els voluntaris que eren els més nazis dels franquistes i que van tenir un paper galdós en aquesta guerra, van participar en un episodi que va costar la vida a més de dos milions de persones, una part molt important dones, vells i infants morts de gana a Leningrad.

Si aquesta operació contra el republicanisme català s’hagués produït a qualsevol país europeu, l’escàndol hagués estat tan majúscul que haguessin destituït fulminantment a Baena i li haurien obert expedient per expulsar-lo amb deshonor de la Guàrdia Civil. El jutge l’haguessin expedientat igualment i l’haguessin expulsat de la judicatura. L’escàndol hagués estat monumental. I totes les accions judicials i policials haurien quedat anul·lades, atenent al fet que uns admiradors del nazisme poguessin actuar contra l’exercici del dret a manifestació.

El que ens hem de preguntar és: quins referents de la història tenen aquesta gent? De veritat que no entenc què està passant a Espanya. L’Estat fa servir referents execrables del pitjor de la història de la humanitat i no hi va haver reacció. Dona tota la sensació que hi ha poders rere cortina que manen més que els representants escollits pel poble i que tenen atemorit el Govern. Tampoc entenc que el ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska no fos cessat fulminantment. Per què protegeix gent execrable?

Aquesta seria la reacció normal a França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Holanda, Bèlgica, però també a Rússia i a molts altres països. Els ciutadans catalans que volen que Catalunya continuï formant part d’Espanya haurien de ser els primers a demanar sancions.

En aquesta Espanya ningú sensat en voldria formar part.