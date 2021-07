La nova onada de covid- amb la variant Delta, molt més contagiosa, al capdavant- ha provocat les primeres reculades en la desescalada, començant per l’oci nocturn. I, òbviament, ja es comencen a sentir les primeres veus d’alarma i queixa. Igual que va passar l’estiu passat, tots els sectors -començant per l’oci nocturn- afirmen que el seu entorn és absolutament segur. I no ho dubto, estic convençuda que la immensa majoria d’establiments i locals posen a disposició dels seus clients totes les mesures de seguretat. Però al final, som les persones les que decidim, amb el nostre comportament, si les mesures serveixen o no d’alguna cosa. I malauradament, les imatges que ens han deixat alguns festivals és la de gent sense mascareta (d’acord que s’havien fet test d’antígens, però la fiabilitat no és del 100% i el risc zero no existeix). I el mateix amb les discoteques: si s’han detectat fins a 34 brots en locals nocturns, és que alguna cosa no deuen haver fet bé els seus usuaris. Per tant, no es tracta, com demana el sector turístic, que «no només es transmetin missatges negatius». La situació en aquest moment és preocupant i no ens podem permetre un nou col·lapse sanitari. L’única manera que els missatges deixin de ser negatius és a través de la responsabilitat individual i col·lectiva.