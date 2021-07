En resposta a Manel Salvador

L’actualitat és cada vegada més efímera. En aquest escenari, és imprescindible que, com a individus i com a societat, ens aferrem a dos pilars bàsics: la racionalitat i el sentit comú. I, per damunt de tot, és molt important que contextualitzem el que diem o, més ben dit, el que diem que d’altres diuen, per tal de no esbiaixar la realitat i generar debats infundats, sense cap sentit.

La nostra realitat actual ha canviat amb la covid-19. Ens enfrontem a una malaltia de ràpida propagació que ha destrossat en bona part els nostres esquemes humans i socials, amb efectes devastadors tant personals com econòmics. Així mateix, la situació pandèmica ha provocat una transformació profunda del sistema. Tot el que estem vivint ens obliga a reconstruir-nos com a societat, com també a reinventar l’economia. No podem abaixar la guàrdia, com és igualment cert que la volatilitat dels esdeveniments capgira la realitat de les nostres previsions de manera constant.

Divendres passat, 9 de juliol, el senyor Manel Salvador va escriure en aquest diari un article d’opinió en què citava unes declaracions que jo havia fet dies enrere i que transmetien optimisme sobre l’actual temporada turística. En concret, les declaracions a què feia referència l’opinant les vaig fer el 29 de juny en el decurs d’una entrevista per parlar de la situació turística actual, a petició de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Les declaracions esmentades van ser publicades a la versió digital del Diari de Girona el dia 6 de juliol, el mateix dia i dues hores després que la mateixa ACN hagués difós l’entrevista que m’havia fet vuit dies abans. L’endemà, 7 de juliol, l’edició en paper del Diari de Girona es va fer ressò d’aquesta mateixa entrevista. Per tant, des del 29 de juny, quan vaig fer les declaracions, fins que el 9 de juliol es va publicar l’article del senyor Salvador van passar deu dies! Una eternitat en el context d’avui dia, en què, més que mai, l’actualitat canvia a la velocitat de la llum.

Jo també, senyor Salvador, quedo astorat per les seves afirmacions i desqualificacions, alhora que esparverat pel poc respecte que em té. D’entrada, vostè critica que em mostri optimista i que tingui bones sensacions. Les meves declaracions estan fetes, tal com he dit abans, el 29 de juny, i és evident que entre aquesta data i el 9 de juliol la situació havia canviat radicalment. No soc per tant ni un «mentider compulsiu» ni un «irresponsable» ni un «desinformat integral que viu en una altra galàxia», ja que el meu domicili habitual és a Banyoles i conec bé els problemes de la nostra demarcació pels anys que fa que em dedico al món local.

Naturalment, el meu optimisme en aquest sentit era -i és- relatiu, sempre en comparació amb les xifres de l’estiu passat i no amb les dels anys anteriors. Malgrat el repunt dels contagis de les últimes setmanes i que, per tant, hem de continuar sent prudents, reitero que penso que les dades seran més bones gràcies a l’avenç en la campanya de vacunació: si continua a bon ritme (sobretot entre el jovent), ens hauria de permetre allargar la temporada fins ben bé l’octubre.

L’estiu és molt llarg, i malgrat que ara hi ha països que han encès l’alarma i han recomanat no viatjar a Catalunya, això no vol dir que s’hagin de repetir les dades catastròfiques del 2020. És cert que hi ha hagut anul·lacions de reserves, però l’estiu no està, ni de bon tros, perdut, tal com vostè afirma quan escriu que «pràcticament ja no queda temps per formalitzar reserves massives». D’on ho ha tret, això? S’ha demostrat que la temporada cada cop s’allarga més, ja que la bonança del temps ha convertit mesos com el setembre, l’octubre i, fins i tot, part del novembre en nous períodes vacacionals. O és que no se n’havia adonat, senyor Salvador?

Miri, hi ha diverses maneres d’afrontar la realitat que vivim: des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona creiem que cal analitzar, dia a dia, tots els indicadors sanitaris i econòmics i estar disposats a acceptar que les previsions poden canviar en qüestió d’hores, atesa la situació de fragilitat actual. Tinc el convenciment que cal actuar per preservar el nostre teixit empresarial que està lligat al turisme, per tal de crear i mantenir els nivells d’ocupació i rendibilitat. No és temps de planys, i encara menys des de l’Administració pública. Pel que fa al Patronat, sàpiga que treballarem amb tots els recursos que estiguin al nostre abast perquè el sector turístic aguanti un nou embat, com no podria ser d’una altra manera, sense que això vulgui dir negar la realitat ni caure en el pou de pessimisme a què vostè ens vol portar.

El meu optimisme té uns fonaments sòlids: es basa en les percepcions i constatacions dels membres del sector públic i privat amb qui estic en contacte permanent i que treballen de manera incansable, amb talent i qualitat, per remuntar el turisme. Que no hi parla, vostè, amb ells? Li he de recordar que al Patronat de Turisme Costa Brava Girona hi són representats tots els sectors que integren la indústria turística a les comarques gironines: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments, hostaleria, empreses d’activitats (golf, nàutiques, culturals, de natura, etc.). I disposem d’eines d’intel·ligència de negoci que analitzen l’activitat i proporcionen informació actualitzada de manera constant sobre els mercats i les tendències del sector.

Des de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme actuem de manera diligent, solidària i responsable amb el sector. Arran de la pandèmia, hem redirigit esforços i recursos econòmics per desenvolupar estratègies extraordinàries de màrqueting digital, així com campanyes excepcionals de publicitat dirigides als mercats de proximitat. També hem adquirit plataformes promocionals digitals per tal d’incidir en la intermediació i els prescriptors. I, en l’àmbit del coneixement, hem programat formació a distància per facilitar que els professionals del sector es transformin digitalment i es reactivin.

Continuarem amatents a afavorir la mobilitat entre països i visitants, a cobrir les necessitats de l’àmbit turístic, a aplicar escrupolosament totes les mesures de prevenció i seguretat per la covid-19, i a generar confiança i tranquil·litat. En definitiva, continuarem treballant per reactivar el turisme a casa nostra, perquè segueixi generant riquesa econòmica i benestar social. D’això, vostè en diu bajanades, entre altres desqualificacions. Per a mi, és resiliència i mirar endavant.