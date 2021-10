Si els estudiants no volen que a la UAB parli ningú que no els agradi i l’agredeixen fins que se’n va, no és perquè siguin intolerants, pobrets, és que són uns tendres noiets que no suporten que ningú els contradigui. És el signe dels temps. Si els universitaris americans tenen safe spaces, espais segurs en els quals ningú pot portar-los la contrària ja que això suposa una agressió, no hi ha raó perquè els catalans estiguin menys protegits. Als Estats Units, els professors eviten tocar segons quins temes identitaris, i a Catalunya del que es tracta és d’evitar que algú els reveli a nens ficats a universitaris que la republiqueta no existeix, que cadascú ha de poder expressar-se en la seva llengua, que la llibertat d’expressió és sagrada o altres bajanades d’aquestes que és millor no conèixer ni de nom.

És natural que davant qui defensa idees diferents de les seves, els nens responguin amb violència. I si resulta que els diuen que el llacisme és una estafa de quatre vividors? Pitjor encara: i si la xerrada obliga a algun dels estudiants a -Déu no ho vulgui- pensar pel seu compte? Ara estaríem lamentant desgràcies inimaginables, tal vegada un cervell estudiantil començant a funcionar, ni que fos al ralentí. Aquestes coses és millor tallar-les d’arrel, i si els estudiants americans tenen dret a viure en la seva bombolla per a evitar un xoc identitari, més han de tenir-lo els catalans per a evitar un xoc amb la realitat. Totes dues postures tenen en comú el seu victimisme, i res està més de moda avui que ser una víctima.

Als estudiants és molt millor mantenir-los en la ignorància, no sigui que se surtin del que mana el llacisme. D’aquí que ningú del governet hagi condemnat l’atemptat contra la llibertat d’expressió. Com condemnar-lo, si la llibertat d’expressió és la gran enemiga del procés? És cert que van ruixar amb líquids als malvats que pretenien parlar lliurement, però ni tan sols era àcid sulfúric, angelets, ho feien per a protegir les seves febles ments de frases ofensives, del tipus «llibertat d’expressió» o «per una universitat de tots», antany defensades en el mateix lloc on ara són perseguides.

A la universitat, abans temple del saber i actualment de la ignorància -avui Unamuno li donaria la raó a Millán Astray i cridarien junts «viva la muerte»- pensar està mal vist, allà s’hi va a obeir, no als professors, que això no mola, tio, sinó als líders polítics. En qualsevol altre lloc del món es qualificaria de feixista a qui assalta i boicoteja un acte pacífic. No a Catalunya, ja que ser feixista requereix certa intel·ligència, haver llegit una mica, i no és el cas dels universitaris catalans, que es queden en imbècils. La qual cosa no els fa menys perillosos, al contrari, com explica Ricardo Moreno a Breve tratado de la estupidez humana, és més perillosa l’estupidesa que la maldat, ja que a un malvat amb un polsim d’intel·ligència el podem convèncer que la seva actitud no només no porta enlloc, sinó que fins i tot el perjudica a ell mateix, mentre que a un imbècil no se li pot fer entendre res. Com el cas d’aquests cretins de la UAB, que converteixen a la dreta en defensora de la llibertat d’expressió. Els campus s’han creat per a emborratxar-s’hi amb botellons, no perquè hi pugui parlar lliurement qui ho desitgi, on s’és vist.